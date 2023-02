Concorso Polizia di Stato, bando per 2.138 allievi: al via le domande

Fonte: ANSA

È stato pubblicato il bando di concorso per l’assunzione di 2.138 allievi della Polizia di Stato. Le domande di partecipazione possono essere presentate dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2023 alle ore 23.59 del 2 marzo 2023.

Per poter partecipare al concorso è necessario ritrovarsi in una delle condizioni prefissate dal bando, come essere un volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1), essere volontari in ferma prefissata in congedo o volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Concorso Polizia di Stato, il bando

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4^ Serie speciale “Concorsi ed esami” il bando di concorso pubblico, per esame e titoli, per l’assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero rafferma annuale in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti prescritti, indetto con decreto del capo della Polizia del 30 gennaio 2023. Il bando integrale è visibile a questo link.

Concorso Polizia, i requisiti per partecipare

Per partecipare al concorso pubblico in Polizia occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 26° anno di età (quest’ultimo limite è elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati);

diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente;

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

nessuna precedente espulsione dalle Forze Armate;

non contare a proprio carico licenziamenti da pubblici uffici,

nessuna condanna a pena detentiva per delitto non colposo;

non possedere misure di sicurezza o di prevenzione;

essere in regola: dunque non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e non essere decaduti dall’impiego.

Concorso Polizia di Stato, come partecipare

Le domande di partecipazione potranno essere presentate dalle ore 00.00 del 1° febbraio 2023 alle ore 23.59 del 2 marzo 2023, utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it.

Il candidato potrà accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:

Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password);

Sistema di identificazione digitale “Entra con CIE” con l’impiego della CIE (Carta di Identità Elettronica), rilasciata dal Comune di residenza.

Il candidato dovrà inoltre essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso.