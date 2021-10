Concorso Coesione per il Sud, nuovo bando per l’assunzione di 2mila funzionari

È stato indetto un nuovo concorso per il reclutamento di 2022 funzionari laureati per le regioni del Sud Italia.

Il bando prevede l’assunzione di laureati a tempo determinato, per un massimo di 36 mesi, di personale non dirigenziale di Area III F1 con ruolo di coordinamento nell’ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell’Unione Europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027. I 2022 funzionari verranno impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il termine per la presentazione delle domande scade il 15 novembre 2021.

Concorso Coesione per il Sud, le figure ricercate

Come riportato nel bando, i tre profili ricercati sono:

1.27 0 funzionari esperti tecnici (Codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilità, edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.), così divisi:

-116 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;

– 53 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;

– 178 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;

– 297 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania;

– 31 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;

– 197 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;

– 164 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;

– 234 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

– 74 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;

– 40 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;

– 94 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Calabria;

– 189 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Campania;

– 21 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;

– 149 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;

– 88 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;

– 78 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

– 7 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Abruzzo;

– 1 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Basilicata;

– 4 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Molise;

– 2 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Puglia;

– 4 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sardegna;

– 1 unità nelle amministrazioni rientranti nell’ambito territoriale della Regione Sicilia;

Concorso Coesione per il Sud, i requisiti

I requisiti da possedere per presentare la candidatura sono:

cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

inclusione nell’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;

occorrerà il possesso di uno dei titoli di studio indicato nel bando di concorso una volta selezionati il profilo di interesse.

Inoltre sarà indispensabile il possesso di una laurea o laurea magistrale nelle classi specificate nel bando, in relazione a ciascun profilo professionale.

Concorso Coesione per il Sud, come candidarsi

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso SPID, compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro le ore 14:00 del 15 novembre 2021.