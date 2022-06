Concorso Agenzia Dogane, nuovo bando di concorso per 1.800 posti

Verrà pubblicato nel mese di luglio il bando del concorso Agenzia Dogane 2022, aperto sia ai diplomati sia ai laureati, per il reclutamento di circa 1.800 unità di personale a tempo pieno e indeterminato.

Lo ha annunciato il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marcello Minenna, l’intenzione di bandire un concorso ogni anno, per risolvere il problema della carenza di personale, dovuta ad un lungo blocco dei concorsi e ai numerosi pensionamenti.

Concorso Agenzia Dogane, i posti disponibili

Le assunzioni in programma saranno rivolte sia ai candidati in possesso di diploma di maturità, sia ai candidati laureati e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero essere così suddivise:

927 unità di III area F1 (per i laureati)

(per i laureati) 869 unità di II area F3 (per i diplomati).

Sarà favorita la specializzazione dei profili professionali, sia nell’ambito del concorso pubblico, sia al termine dello stesso, durante il periodo di formazione.

Agenzia delle Dogane, concorsi annuali

L’intenzione dell’Agenzia delle Dogane è quella di organizzare concorsi annuali per cercare di risolvere il problema dei pensionamenti. Attualmente l’età media dei dipendenti in servizio presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli è di 56 anni. Per questo motivo,verrà pubblicato un bando di concorso ogni 12-15 mesi per assumere circa 1.500 persone all’anno.

Ciò dovrebbe fronteggiare – almeno in parte – la quota di circa 1.000 pensionamenti all’anno con un netto di 500 assunzioni stabili ogni 15 mesi.

Si punterà a selezionare i profili in base alla loro specializzazione e alla loro preparazione. Le selezioni pubbliche saranno organizzate seguendo 3 direttrici:

logistica decentrata;

specializzazione;

formazione on the job.

Quindi i candidati sosterranno le prove presso diverse sedi, saranno previsti requisiti specifici e i vincitori saranno formati sul campo.