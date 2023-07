Concorso Agenzia delle Entrate, bandi per 4.500 funzionari: come partecipare

Fonte: ANSA

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che assumerà migliaia di funzionari e dirigenti nel corso dell’anno e nei primi sei mesi del 2024. Sono infatti in arrivo diversi bandi di concorso che porteranno all’assunzione di circa 4.500 persone.

In una nuova circolare, l’Agenzia specifica quali sono i profili ricercati per permettere ai potenziali candidati di programmare lo studio e la preparazione per affrontare le selezioni concorsuali.

Agenzia delle Entrate, i concorsi in arrivo

L’Agenzia delle Entrate ha annunciato che nei prossimi mesi sono in arrivo diversi bandi di concorso. In particolare:

concorso per il reclutamento di funzionari per attività tributaria;

concorso per il reclutamento di funzionari per servizi di pubblicità immobiliare;

concorso per il reclutamento di funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti;

concorso per il reclutamento di funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica;

concorso per il reclutamento di funzionari per attività di selezione, valutazione, formazione e sviluppo delle risorse umane;

concorso per il reclutamento di funzionari tecnici;

concorso per il reclutamento di dirigenti di seconda fascia da destinare prioritariamente agli uffici preposti alla gestione delle risorse umane e materiali dell’Agenzia delle Entrate.

Concorso per il reclutamento di funzionari per attività tributaria

Il primo concorso riguarda il reclutamento di funzionari per l’attività tributaria.

Il loro compito sarà: attività in materia fiscale, assistenza e consulenza all’utenza su adempimenti contabili e fiscali, attività di gestione ed erogazione dei servizi fiscali e di analisi ed elaborazione della modulistica fiscale, attività di analisi e ricerca dei fenomeni illeciti, attività esterne di verifica e accesso mirato, attività di controllo sostanziale e di accertamento fiscale, contenzioso tributario e riscossione.

I titoli richiesti sono:

laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea o titolo equiparato Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16); Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); Scienze economiche (L-33) Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18);

diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Le materie di esame sono:

Diritto tributario ed elementi di teoria dell’imposta;

Diritto civile e commerciale;

Diritto amministrativo;

Contabilità aziendale;

Elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione e ai reati tributari.

Concorso per il reclutamento di funzionari per servizi di pubblicità immobiliare

Il secondo concorso prevede il reclutamento di funzionari per servizi di pubblicità immobiliare. Dovranno occuparsi di: servizi di pubblicità immobiliare, assistenza e consulenza agli utenti, attività di aggiornamento e conservazione delle banche dati di pubblicità immobiliare, procedimenti di volontaria giurisdizione, attività di monitoraggio in caso di rifiuto o riserva dei conservatori.

I titoli richiesti sono:

laurea triennale (L) in Scienze dei servizi giuridici (L-14);

diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito secondo l’ordinamento di studi previgente al D.M. n. 509/99 o titolo equipollente per legge;

laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea secondo quanto stabilito dal Decreto interministeriale del 9 luglio 2009.

Le materie di esame sono:

Diritto civile

Diritto amministrativo

Elementi di diritto processuale civile

Elementi di diritto tributario

Elementi di diritto penale.

Concorso funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti

Questo concorso riguarda il reclutamento di funzionari per processi di logistica e approvvigionamenti. Verrà indetto nel secondo semestre del 2023. Il compito dei funzionari sarà: attività di pianificazione degli approvvigionamenti di beni, servizi e lavori, rilevazione del fabbisogno, predisposizione delle gare e gestione dei contratti, gestione degli immobili e dei programmi di manutenzione, rendicontazione dei lavori, attività di tutela e sicurezza dei lavoratori, progettazione e presidio dell’adeguamento degli immobili alla normativa.

Per accedere al concorso tecnico, è necessaria:

la laurea triennale in Ingegneria Civile e Ambientale (L-07), Ingegneria Industriale (L-09), Scienze dell’architettura (L-17) o Scienze e tecniche dell’edilizia (L-23)

la laurea in Ingegneria civile, edile, industriale, meccanica e per l’ambiente e il territorio o Architettura del vecchio ordinamento;

la laurea magistrale: Ingegneria civile (LM-23 o 28/S), Ingegneria dei sistemi edilizi (LM-24), Ingegneria della sicurezza (LM-26), Ingegneria meccanica (LM-33 o 36/S), Ingegneria per l’ambiente e il Territorio (LM-35 o 38/S), Architettura del Paesaggio (LM-03 o 3/S), Architettura e Ingegneria Edile-Architettura (LM-04 o 4/S).

Le materie d’esame saranno:

Codice dei Contratti pubblici;

Elementi di diritto amministrativo e diritto civile;

Etica ed anticorruzione;

Tecniche giuridiche, economiche e metodologie applicative per la realizzazione degli acquisti;

Strumenti strategici innovativi per procedure d’acquisto: sistemi dinamici, partenariati pubblico-privati e contratti quadro;

Regole tecniche di utilizzo delle principali piattaforme elettroniche di negoziazione;

Elementi di statistica.

Per il codice di concorso giuridico economico serve:

la laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici (L-14), Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L-16), Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36), Scienze economiche (L-33) o Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L-18)

la laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche o Economia e commercio del vecchio ordinamento

la magistrale in Giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), Scienze della politica (LM-62 o 70/S), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), Scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), Scienze dell’economia (LM-56 o 64/S) o Finanza (LM-16 o 19/S).

Le materie d’esame sono:

Codice dei Contratti pubblici;

Elementi di diritto amministrativo e diritto civile;

Etica ed anticorruzione;

Tecniche giuridiche, economiche e metodologie applicative per la realizzazione degli acquisti;

Strumenti strategici innovativi per procedure d’acquisto: sistemi dinamici, partenariati pubblico-privati e contratti quadro;

Regole tecniche di utilizzo delle principali piattaforme elettroniche di negoziazione;

Elementi di statistica.

Per il codice di concorso gestionale, invece, serve:

la laurea triennale in Ingegneria industriale (L-9), Statistica (L-41) o Scienze matematiche (L-35)

la laurea in Ingegneria industriale, Ingegneria Gestionale, Statistica, Scienze statistiche e attuariali o Matematica del vecchio ordinamento

la magistrale in Ingegneria industriale (LM- 33 o 36/S), Ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), Scienze statistiche (LM-82 o 91/S o 48/S), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83 o 91/S) o Matematica (LM-40 o 45/S).

Le materie d’esame sono:

Codice dei Contratti pubblici;

Elementi di diritto amministrativo e diritto civile;

Etica ed anticorruzione;

Elementi di statistica;

Project Management;

Analisi dei processi della supply chain;

Elementi di economia ed organizzazione aziendale;

Elementi di lean production e sostenibilità dei processi produttivi;

Green Public Procurement.

Concorso funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica

Nl 2023 ci sarà anche il concorso per il reclutamento di funzionari analista dati, infrastrutture e sicurezza informatica. Il loro compito sarà: attività connesse all’esercizio, sviluppo e monitoraggio del sistema informatico, definizione dei piani di sviluppo tecnologico, supporto nell’individuazione delle esigenze di automazione, analisi tecnologica, assistenza tecnica per la realizzazione delle procedure, attività di sicurezza, analisi dei dati e cooperazione informatica, monitoraggio dei contratti ICT.

Il titolo di studio per accedere al concorso è:

laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (L-8), Ingegneria industriale (L-9), Scienze e tecnologie informatiche (L-31), Scienze e tecnologie fisiche (L-30) o Scienze matematiche (L-35)

la magistrale equiparata o la laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica del vecchio ordinamento.

Le materie d’esame saranno differenti per i posti da funzionario analista infrastrutture e sicurezza informatica.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate specifica le ulteriori posizioni aperte per il 2024 e rinvia ai bandi di concorso per la disciplina delle singole procedure concorsuali.