Tutti i concorsi pubblici in scadenza ad aprile: come candidarsi

Fonte: ANSA Concorsi pubblici: 8.700 posti di lavoro disponibili.

Mese di aprile ricco di concorsi pubblici, con contratto a tempo indeterminato, per lavori particolarmente ambiti. Per alcune posizioni basta la licenza media, per altre sono necessari la patente

Concorso per VFI nell’Esercito: posti e requisiti

L’Esercito Italiano cerca 6.500 VFI (volontari in ferma prefissata iniziale in tre blocchi, ognuno corrispondente a un periodo diverso e aperto a candidati nati in diverse date.

Il primo blocco conta 2.200 posti. Possono accedere i nati tra il 24 febbraio 1999 e il 24 febbraio 2005 e la domanda può essere inoltrata fino al 24 febbraio 2023. Di seguito le figure ricercate.

2.143 per incarico principale nelle forze armate.

9 elettricisti infrastrutturali.

9 idraulici infrastrutturali.

14 muratori.

9 falegnami.

5 fabbri.

7 meccanici di mezzi e piattaforme.

2 esploratori per squadrone a cavallo.

2 artiglieri per la sezione di artiglieria a cavallo.

Il secondo blocco conta 2.150 posti. Possono accedere i nati tra l’11 maggio 1999 e l’11 maggio 2005 e la domanda può essere inoltrata dal 12 aprile all’11 maggio 2023. Di seguito le figure ricercate.

2.093 per incarico principale nelle forze armate.

9 elettricisti infrastrutturali.

9 idraulici infrastrutturali.

14 muratori.

9 falegnami.

5 fabbri.

7 meccanici di mezzi e piattaforme.

2 esploratori per squadrone a cavallo.

2 artiglieri per la sezione di artiglieria a cavallo.

Il terzo blocco conta altri 2.150 posti. Possono accedere i nati tra il 21 luglio al 1999 e il 21 luglio 2005 e la domanda può essere inoltrata dal 22 giugno al 21 luglio 2023. Di seguito le figure ricercate.

2.093 per incarico principale nelle forze armate.

9 elettricisti infrastrutturali.

9 idraulici infrastrutturali.

14 muratori.

9 falegnami.

5 fabbri.

7 meccanici di mezzi e piattaforme.

2 esploratori per squadrone a cavallo.

2 artiglieri per la sezione di artiglieria a cavallo.

Le domande possono essere inviate in via telematica cliccando qua.

Oltre ai requisiti per età, bisogna avere la cittadinanza italiana, la licenza media, non essere stati condannati per delitti non colposi, sottoposti a misure di prevenzione, destituiti, dispensati o dichiarati decaduti da impieghi nella PA. Bisogna superare test di idoneità psicofisica e gli accertamenti per l’abuso di alcol e l’utilizzo di sostanze stupefacenti. Non bisogna inoltre essere in servizi come volontari nelle forze armate.

Concorso di Polizia Penitenziaria in scadenza

La Polizia Penitenziaria sta reclutando 1.713 allievi agenti attraverso due distinti concorsi.

Concorso per 1.028 posti, di cui 771 uomini e 257 donne. È riservato ai VFP1 in congedo al termine della ferma annuale e ai VFP4 in servizio o in congedo.

Concorso per 685 posti, di cui 514 uomini e 171 donne. È riservato a tutti i cittadini italiani.

Le domande devono essere inviate in via telematica dal 16 marzo al 14 aprile attraverso questo modulo.

I requisiti sono la cittadinanza italiana, un’età compresa tra i 18 e i 27 anni (elevato fino a un massimo di 3 anni corrispondenti alla durata dell’effettivo servizio militare prestato), diploma.

Assunzioni nei Comuni di Milano, Genova e Piacenza

Il Comune di Milano è alla ricerca di 9 bibliotecari con contratto a tempo indeterminati. I candidati dovranno affronta una prova preselettiva e due prove d’esame, una scritta e una orale. È richiesto il possesso del diploma. È possibile candidarsi qua entro il 22 aprile 2023,

Il Comune di Genova sta cercando 36 dipendenti a tempo indeterminato. Di seguito le figure richieste e i requisiti.

30 esperti contabili con diploma di ragioniere e perito commerciale, titolo di analista contabile o operatore commerciale, diploma in Amministrazione, finanza e marketing oppure titolo superiore assorbente (laurea o laurea magistrale in Economia, Scienze economiche, Gestione aziendale).

3 periti meccanici con diploma di meccanico o laurea in Ingegneria meccanica o Ingegneria industriale.

3 periti elettrotecnici ed elettronici con diploma di perito industriale elettronico o laurea in Ingegneria dell’informazione.

Le selezioni sono aperte per tutti i maggiorenni fino al 24 aprile. Qua è possibile consultare i bandi e candidarsi online.

Il Comune di Piacenza ricerca 42 figure. Di seguito i titoli necessari.

11 addetti tecnici con patente di guida di categoria B e diploma a indirizzo tecnico in Costruzioni, ambiente e territorio, Elettronica ed elettrotecnica, Trasporti e logistica oppure Meccanica, meccatronica ed energia.

11 operatori tecnici con patente di guida di categoria B, laurea in Architettura o Ingegneria e corsi equivalenti e abilitazione alla professione di architetto o ingegnere.

20 operatori amministrativi laureati.

Per consultare i bandi e candidarsi, entro il 27 aprile 2023, è possibile consultare questa pagina.

ASL alla ricerca di infermieri e amministrativi in Liguria e Abruzzo

Sono disponibili anche due concorsi in area sanitaria in due regioni, la Liguria e l’Abruzzo.

L’Asl Liguria ha indetto un concorso per assumere 436 infermieri – laureati o con titolo equipollente e iscritti all’Ordine – a tempo indeterminato per risolvere la carenza cronica di personale nella Asl 1 Imperiese, Asl 2 Savonese, divisi come segue.

120 posti nell’Asl 1, di cui 36 forze armate.

240 posti nell’Asl 2, di cui 72 forze armate.

30 posti al Gaslini per l’Asl 1, di cui 9 forze armate.

46 posti al Gaslini per l’Asl 2, di cui 14 forze armate.

Il concorso non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sarà possibile candidarsi qua.

L’Asl di Avezzano – Sulmona – L’Aquila cerca 53 assistenti amministrativi a tempo pieno e indeterminato, di cui 26 dedicati a chi ha un contratto flessibile con l’azienda. È richiesto il diploma di scuola superiore.

Qua il bando. Le candidature devono essere fatte entro il 17 aprile 2023.