Concorsi pubblici in scadenza a Maggio: come candidarsi

Il mese di maggio rappresenta un’importante finestra di opportunità per i giovani neolaureati o disoccupati alla ricerca di lavoro. Soprattutto coloro che intendono partecipare ai bandi pubblici per l’assunzione di nuove figure professionali, possono fare domanda per partecipare ai numerosi concorsi pubblici in scadenza a maggio. Questi concorsi pubblici offrono l’opportunità di assunzione a tempo determinato o indeterminato in diverse figure professionali. Ecco quindi quali figure professionali possono essere acquisite attraverso i concorsi pubblici in scadenza a maggio 2023.

Concorsi pubblici a maggio a Roma

Per chi è alla ricerca di lavoro e interessato ai concorsi pubblici, il Comune di Roma offre interessanti opportunità. Uno dei bandi in scadenza a maggio prevede l’assunzione di 60 funzionari a tempo indeterminato a lavoro full-time. Il requisito richiesto è la laurea, senza necessità di esperienza nel settore. Il termine entro il quale è possibile presentare domanda di ammissione alla selezione è fissato al 29 maggio 2023. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili in questa pagina.

Inoltre, il Comune di Roma ha anche pubblicato un secondo bando in scadenza il 29 maggio 2023, che prevede l’assunzione di 800 vigili urbani con profilo di Istruttori di Polizia Locale. Selezione rivolta a diplomati, non serve esperienza, non vi sono limiti di età (basta essere maggiorenni), assunzione a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 29 maggio 2023. Il bando è disponibile in questa pagina e qualsiasi altra comunicazione riportata nella pagina ufficiale.

Concorsi pubblici in Reggio Calabria e Friuli

Per coloro che sono intenzionati a presentare domanda per essere assunti con un concorso pubblico, il 27 maggio 2023 è stata fissata un’altra scadenza per fare richiesta di partecipazione al bando. Si tratta del concorso per informatico per il personale ATA. In questo caso, la selezione del bando prevede l’assunzione a tempo indeterminato da parte del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria.

Per partecipare al concorso occorre possedere i seguenti requisiti:

laurea (triennale) in Informatica, in Ingegneria o titoli equipollenti;

(triennale) in Informatica, in Ingegneria o titoli equipollenti; età non inferiore agli anni 18;

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando, con i requisiti indicati;

godimento dei diritti politici;

idoneità fisica;

essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i nati fino al 1985;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una Pubblica amministrazione.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso con il Presidente, con il Direttore o con un componente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica di Reggio Calabria. Il bando e tutte le informazioni sono disponibili in questa pagina.

Chi, invece, desidera lavorare come infermiere, è possibile presentare domanda, entro il 18 maggio 2023, per partecipare al concorso pubblico indetto dall’Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, l’ARCS di Udine. In questo caso, il bando di concorso è aperto a 439 infermieri che saranno assegnati alle aziende del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. I vincitori della selezione saranno assegnati alle aziende del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia. Gli interessati alla procedura concorsuale per infermieri sono invitati a consultare attentamente il bando.

Un altro concorso pubblico per infermieri è quello indetto dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ASU FU. L’assunzione è prevista con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato alla copertura di 240 posti di lavoro. A questo proposito, gli aspiranti candidati dovranno presentare domanda e allegare tutti i documenti necessari rispettando la scadenza del 21 maggio 2023. I vincitori della procedura selettiva pubblica saranno inseriti mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno. I candidati devono presentare la domanda di ammissione al concorso entro il 21 maggio 2023 esclusivamente con modalità telematica, previa registrazione a questo sito, seguendo quanto indicato nel bando.

Concorsi pubblici in Italia

Tra i migliori concorsi pubblici in ambito forze armate vi è il bando 2023 per il reclutamento di Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4) nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare. La selezione prevede 2.392 posti ed è rivolta ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma. Le domande di partecipazione, complete degli allegati richiesti dal bando, dovranno essere presentate dal 2 maggio 2023 al 31 maggio 2023, estremi compresi, attraverso il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile da questa pagina.

Gli Uffici scolastici regionali hanno poi pubblicato i bandi relativi al nuovo concorso ATA 24 mesi 2023 per entrare nella graduatoria di prima fascia. Il bando consente l’inserimento e l’aggiornamento nelle graduatorie permanenti provinciali del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola. Può partecipare al concorso ATA 24 mesi chi ha già maturato 24 mesi di servizio, anche non continuativo, secondo quanto previsto dall’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21. Questo significa che occorre aver lavorato per circa 2 anni nella scuola. Le domande si presentano fino al 18 maggio 2023. Per partecipare al concorso personale ATA 24 mesi occorre presentare apposita domanda online. Le domande devono essere compilate e inviate tramite il servizio web POLIS – Presentazione On Line delle Istanze MIUR. La funzione sarà disponibile dalle 9.00 del 27 aprile alle 23.59 del 18 maggio 2023. Si possono tutti i bandi regionali su questa pagina.