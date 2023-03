Concorsi pubblici: 370 posti di lavoro anche senza diploma

Fonte: 123RF Agenti della Polizia di Stato.

C’è ancora tempo per partecipare a uno dei tanti concorsi in scadenza in questo periodo e trovare lavoro nel settore pubblico. Sono quasi 370 i posti disponibili. Le figure ricercate si inseriranno nel comparto della sicurezza, della sanità, del trasporto e della nettezza urbana.

Concorso per 140 commissari di Polizia

Il Ministero dell’Interno sta assumendo 140 commissari di Polizia. I requisiti per l’accesso al concorso sono i seguenti.

Non aver compiuto il 30esimo anno di età, il 33esimo in caso di effettivo servizio militare e il 35esimo per i candidati appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno. Per i candidati già appartenenti alla Polizia di Stato non c’è un limite di età.

Possedere la cittadinanza italiana.

Avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali che saranno accertati in sede di esame.

Avere una laurea magistrale o specialistica in materie giuridiche.

La domanda deve essere inoltrata non oltre il 20 marzo 2023. Qua tutte le informazioni sulle prove e i punteggi del concorso della Polizia di Stato.

Concorso per 50 infermieri a Roma

A Roma si cercano 50 infermieri. Per essere ammessi al concorso dell’Ares 118 bisogna rispettare i seguenti requisiti.

Avere un’età non superiore ai 65 anni.

Avere la cittadinanza italiana o permesso di soggiorno CE di lungo periodo.

Avere idoneità psicofisica all’impiego, che sarà accertata prima dell’immissione in servizio dal medico competente.

Non essere sottoposti a procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti o dichiarati decaduti da un impiego pubblico o interdetti dai pubblici uffici.

Essere in possesso di una laurea infermieristica appartenente alla classe di laurea nelle professioni sanitarie infermieristiche SNT/1 o diploma universitario di infermiere o titoli equipollenti.

Essere iscritti all’albo professionale.

Gli infermieri assunti attraverso il concorso lavoreranno in Ares 118 sui mezzi di soccorso e nelle centrali operative. È possibile fare domanda entro il 16 marzo 2023. Qua il bando completo con tutte le istruzioni e le informazioni necessarie.

Concorso per 58 posti all’ASP di Palermo

L’azienda sanitaria provinciale di Palermo sta selezionando 58 operatori. Le figure richieste sono le seguenti.

1 Ingegnere clinico da assegnare al Dipartimento risorse tecnologiche, finanziarie e strutturali.

1 Ortottista.

2 Tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusioni cardiovascolari.

5 Tecnici di neurofisiopatologia.

13 Terapisti occupazionali.

3 Assistenti Sanitari.

7 Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

7 Tecnici sanitari di radiologia medica.

7 Tecnici di laboratorio biomedico.

12 Autisti di ambulanza.

Non ci sono limiti di età per le assunzioni ed è necessario per ogni ruolo avere il corrispettivo titolo di studio. Qua il bando completo della ASP di Palermo. Le domande potranno essere presentate entro il 6 aprile.

Concorso per 120 tra autisti e meccanici a Napoli

Asia Napoli, la società in house controllata dal Comune di Napoli e incaricata della gestione dei rifiuti e dei servizi di nettezza urbana, sta cercando i seguenti profili.

100 autisti addetti alla conduzione di automezzi per la raccolta dei rifiuti.

addetti alla conduzione di automezzi per la raccolta dei rifiuti. 20 addetti alla manutenzione meccanica.

I requisiti sono i seguenti.

Avere minimo 18 anni per gli addetti e minimo 21 anni per gli autisti.

Avere la cittadinanza italiana.

Avere piena idoneità psicofisica per i ruoli.

Avere la copertura vaccinale antitetanica.

Essere in possesso di un indirizzo email di posta certificata.

Per gli autisti è richiesta la licenza media, la patente C e Carta di Qualificazione del Conducente.

Per gli addetti alla manutenzione meccanica un diploma di scuola superiore professionale ed essere in possesso della patente B.

Sarà possibile inviare le candidature entro il 17 marzo. È possibile accedere ai bandi di concorso di Asia Napoli qua e visualizzare i requisiti specifici per le due posizioni.