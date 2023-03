Concorsi Ministero della Giustizia, bandi in arrivo per 13mila posti

Fonte: ANSA

Il Ministero della Giustizia si prepara a bandire diversi concorsi pubblici nel corso del 2023. Le posizioni che i candidati andranno a coprire sono molteplici, dalle funzioni amministrative a quelle legali e con diverse competenze ed esperienze.

Ministero della Giustizia, 13mila nuove assunzioni

In totale, il piano prevede l’inserimento di 13mila nuove assunzioni: la cifra elevata corrisponde alla somma dei posti ancora disponibili in seguito a uno slittamento dei bandi di concorso che dovevano essere attivati e svolti entro il 2022, allo sblocco del turnover negli uffici pubblici e il numero di assunzioni autorizzate dal Pnrr e previste per il 2023.

Le assunzioni non avverranno solo tramite concorso, ma con modalità di scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi nel 2022 o anteriori. Altri mille posti sono destinati ai precari, che secondo il decreto Pnrr 2 devono essere assunti a tempo indeterminato entro l’anno in corso (2023).

Ministero della Giustizia, i bandi in programma

Tra le figure ricercate i cui bandi di concorso sono in arrivo entro i prossimi mesi troviamo:

8.250 addetti ufficio processo, area III, F1;

1.400 operatori giudiziari, area II, F1;

1.000 unità di personale appartenente all’area II, fascia economica F2;

107 funzionari contabili DAP, area III, F1;

1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale da destinare all’Uepe;

418 funzionari UNEP (Ufficio Unico Notificazioni, Esecuzioni e Protesti);

286 funzionari tecnici, area III, F1 (50 contabili, 45 statistici, 100 informatici, 91 tecnici, architetti e ingegneri);

63 assistenti contabili area II, F2;

63 assistenti informatici area II, F2.

Ministero della Giustizia, le selezioni in corso

Al momento sono in fase di svolgimento diverse procedure concorsuali bandite tra lo scorso anno e l’anno in corso. Si tratta dei seguenti concorsi:

Concorso Ministero della Giustizia per 203 assistenti tecnici da assumere presso il Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria (DAP);

Concorso Ripam Ministero Giustizia per 791 posti (773 funzionari e 18 conservatori) presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e l’Ufficio centrale archivi notarili;

Concorso Ministero della Giustizia per 104 funzionari giuridico pedagogici, inserimento nel DAP (Dipartimento Amministrazione Penitenziaria);

Concorso Ministero della Giustizia per 400 notai.

Ministero della Giustizia, come candidarsi alle selezioni

Tutti i bandi di concorso del ministero della Giustizia sono disponibili sul portale del reclutamento inPA dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (almeno fino al 31 maggio).