Concorsi Forze armate, nuovi limiti di età e 5mila assunzioni

Fonte: ANSA Carabinieri

Alzare l’età obbligatoria per l’accesso nelle Forze armate, così da permettere a più cittadini di partecipare ai concorsi. E’ la proposta di legge su cui stanno lavorando il ministro della Difesa, Guido Crosetto, e il presidente della commissione Difesa alla Camera, Nino Minardo. Una soluzione che permetterebbe a migliaia di disoccupati di intraprendere la carriera militare, entrare in polizia, carabinieri o vigili del fuoco, e aprirebbe la strada a cinquemila nuove assunzioni.

Concorsi Forze armate, cosa prevede la proposta

L’innalzamento dei limiti attuali di età riguarda l’accesso alle carriere iniziali delle forze armate e di polizia, e anche quelle per i concorsi degli ufficiali e dei sottufficiali di esercito e carabinieri. Consentendo così ad una platea molto più ampia di poter quindi tentare l’assunzione e partecipare ai concorsi.

Fin da subito potranno aprirsi 5 mila nuovi posti di lavoro per giovani under 30. Vogliamo “dare una risposta a chi ha perso il lavoro – ha spiegato Minardo – e non riesce a trovarne un altro in un momento difficile come quello che stiamo vivendo”.

Come cambiano i limiti di età

La proposta che vede come primo firmatario Minardo propone di: