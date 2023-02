Colosso dell’energia stringe accordo per 1.250 assunzioni: i requisiti

Fonte: ANSA

Nuove opportunità di lavoro all’interno del Gruppo Enel: la società leader nel settore della compravendita e gestione dell’energia elettrica Enel distribuzione assumerà entro la fine dell’anno 1.250 giovani come operai e tecnici. La nuova tranche di ricerca del personale si aggiunge ai neoassunti entrati nell’azienda, per un totale di 3mila contratti negli ultimi due anni, e fa seguito all’accordo preso con le sigle sindacali del settore: Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil.

Colosso dell’energia annuncia 1.250 assunzioni: l’accordo

“Con questo importante accordo – ha detto Ilvo Sorrentino, segretario nazionale della Filctem Cgil – si vuole dare una risposta agli elevati carichi di lavoro che il personale di E-Distribuzione è costretto a sopportare anche per concretizzare gli straordinari investimenti in parte provenienti dal PNRR“.

“Non dobbiamo mai dimenticare – ha continuato il segretario – che la transizione energetica passerà inevitabilmente dalla rete elettrica di distribuzione, una rete che ha bisogno di interventi di potenziamento e rinnovamento senza precedenti. Sono i lavoratori di E-Distribuzione che renderanno possibile la decarbonizzazione dei consumi, senza di loro ogni sforzo fatto verso le energie rinnovabili rimarrà vano. Questo accordo dimostra come la transizione, se affrontata seriamente, può produrre occupazione stabile e di qualità”

Nel corso del confronto del 2 febbraio tra Enel e le segreterie nazionali, i sindacati avevano inizialmente manifestato insoddisfazione per la prima proposta dell’azienda che aveva previsto 890 nuovi assunzioni, ritenute insufficienti “per risolvere le criticità presenti, ripristinare una corretta turnazione contrattuale della reperibilità operativa, ridurre i carichi di lavoro, tenere conto dell’impatto sulle attività di connessione dei produttori, delle attività specialistiche e far fronte agli straordinari investimenti previsti sulla Rete elettrica, in parte necessari per dare attuazione agli obiettivi del PNRR” come si legge nel comunicato congiunto.

Al termine del confronto tra Enel e le sigle, l’azienda è arrivata alla decisione di aumentare a 1.250 i profili ricercati entro la fine del 2023, dei quali 850 dovrebbero essere già operativi prima del prossimo aprile.

Colosso dell’energia annuncia 1.250 assunzioni: le posizioni aperte

Quelle aperte da Enel distribuzione non sono le uniche opportunità di lavoro nel Gruppo: il colosso energetico ha infatti fatto partire le selezioni per l’assunzione di circa 4mila nuovi collaboratori in 4 anni da inserire nel team di lavoro e presso diverse sedi della società. Si tratta di ruoli tecnico-operative per cui è richiesto il diploma con indirizzo elettrico, elettronico, meccanico, energia e affini e non necessariamente esperienza pregressa. Ecco alcune delle posizioni più recenti aperte in Italia.

Enel X Way, la piattaforma globale del Gruppo Enel interamente dedicata alla e-mobility, è alla ricerca di una/un specialista Customer Care (entro il 23 febbraio).

Sede: Roma

Anzianità: Specialist

Titolo di Studio: Laurea Magistrale in Economia, Ingegneria o equipollenti con due anni di esperienza maturata nel settore o conoscenze specifiche e ottima conoscenza della lingua inglese.

La risorsa sarà inserita nel team dell’Energy and Commodity Management Italy la cui responsabilità è quella di definire e implementare le strategie di gestione del portafoglio di asset, per il posizionamento ottimale sui mercati spot dell’energia e dei servizi in Italia e in tutte quelle country estere in cui si vuole cogliere opportunità di business, dove non è presente un Energy Management locale di Enel (entro il 25 febbraio).

Sede: Roma Anzianità: Specialist

Titolo di Studio: Perito elettrotecnico Laurea di I/II livello in Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica ed altre discipline scientifiche.

Il profilo sarà impiegato in Enel X Way, la piattaforma globale del Gruppo Enel interamente dedicata alla e-mobility (entro il 23 febbraio).

Sede: Italia

Anzianità: Specialist

Titolo di Studio: Master in Electrical/Electronic/Automation/Telecommunication/Energy Engineering, Information Technology, Computer Science, Maths o simili

La risorsa è ricercata da Enel X, società del Gruppo Enel che si concentra sull’offerta di un’ampia gamma di soluzioni non commodities e digitali a clienti residenziali, piccole/medie/grandi imprese e pubblica amministrazione (entro il 21 febbraio).

Sede: Italia

Anzianità: Specialist

Titolo di Studio: Diploma di Laurea in Ingegneria o discipline economiche

La risorsa sarà impiegata nella 3SUN Gigafactory, lo stabilimento di produzione di moduli fotovoltaici del gruppo Enel Green Power, definita “La Fabbrica del Sole”, nata a Catania (entro l’1 marzo).

Sede: Catania

Anzianità: Specialist

Titolo di Studio: Diploma o laurea in discipline scientifiche/economiche

Il profilo sarà impiegato in Enel X Way, la piattaforma globale del Gruppo Enel interamente dedicata alla e-mobility (entro il 20 febbraio).

Sede: Roma Anzianità: Specialist Titolo di Studio: Laurea in Ingegneria, Business Management, Computer Science, Data Science or Mathematics ( preferenza su PhD o MBA)

