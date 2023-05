CEF Publishing vola: sedi in tutta Italia, nuovi corsi live e maxi piano assunzioni

Da vent'anni giornalista e caporedattrice per varie testate nazionali, è autrice di libri e contributi su progetti di sviluppo in Africa e fenomeni sociali.

Fonte: CEF Publishing Silvano Mottura, AD di CEF Publishing

Succede, nel panorama italiano delle aziende che fanno bene, che ce ne sia qualcuna che sviluppa operazioni estremamente delicate e rilevanti, che lasciano il segno. È ad esempio il caso di CEF Publishing S.p.A., società leader in Italia nella formazione professionale a distanza con il marchio CORSICEF®, tra le prime BCorp in Italia. Al termine dello scorso anno CEF Publishing ha messo a segno un risultato per nulla scontato, e anzi tra i primi esempi virtuosi, per la sua unicità, nel nostro Paese.

Prima parte di Ebano S.p.A., tra le 26 società Gold secondo Deloitte, holding di partecipazioni che fa capo al noto imprenditore ed ex vicepresidente di Confindustria Carlo Robiglio, CEF Publishing è stata acquisita dal fondo KKR tramite il gruppo spagnolo MasterD-MEDAC, leader in Spagna e in Portogallo nella formazione professionale. Con questa operazione KKR – fondo che vanta un portafoglio di partecipazioni del valore di oltre 1 miliardo di dollari in imprese impegnate nel raggiungimento dei 12 obiettivi Onu di sviluppo sostenibile – ha costituito con l’offerta CORSICEF® di CEF Publishing un polo di riferimento di dimensione europea nell’offerta formativa professionale.

CEF Publishing è rimasta di fatto sotto la guida di Carlo Robiglio, in veste di Presidente (qui il suo “piano” per lo sviluppo delle PMI), e di Silvano Mottura, ex Direttore Generale di Ebano e oggi Amministratore Delegato CEF Publishing. La società ha mantenuto anche la sua sede a Novara, conservando e potenziando tutti i posti di lavoro e avviando un percorso di grande crescita, con obiettivi ambiziosi per i prossimi due anni. Un’operazione davvero sui generis, che porta proprio la firma di Carlo Robiglio e Silvano Mottura.

Mottura, perché questa non è un’operazione come tutte le altre per il mercato italiano?

Questa operazione ha visto due passaggi fondamentali. Il primo riguarda la governance di CEF Publishing, che è rimasta nelle mani di Carlo Robiglio, come Presidente, e mie, come Amministratore Delegato. Un’operazione industriale messa a punto da Ebano con una cessione al 100%, ma che ha visto il reinvestimento di una parte del prezzo nel capitale della società spagnola, iniziando così un percorso di internazionalizzazione di Ebano. L’altro passaggio essenziale è che, ben prima di arrivare alla cessione, abbiamo dato vita a un’operazione preliminare che ha visto CEF Publishing acquisire il 100% della proprietà di Strategica, controllata Ebano, società novarese votata da anni ad erogare servizi in outsourcing per CEF, sia dei processi di vendita e sia per quelli di customer care con lo scopo di costruire un gruppo dedicato alla formazione innovativa.

Una guida tutta italiana, di alto profilo, per un progetto di respiro ampio, internazionale, ma anche fortemente orientato al mercato italiano…

Sono estremamente grato a Carlo Robiglio e alla nuova proprietà spagnola per avermi voluto alla guida di questa realtà, che sta sviluppando un modello di business assolutamente innovativo per l’Italia. Mi sento molto coinvolto personalmente, anche perché gli obiettivi che ci siamo posti sono davvero importanti.

Cosa ci può svelare? Come cambia CEF Publishing adesso?

Stiamo già lavorando a un piano industriale che vede entro il 2024 un’azienda che svilupperà formazione professionale a distanza in Italia, realizzando un nuovo modello. Non venderemo più solo corsi di formazione professionale a distanza, ma daremo vita anche presidi territoriali: veri e propri centri di formazione con sede fisica in tutta Italia.

Un nuovo modello ibrido che integra e-learning e lezioni dal vivo…

Esatto. Al business model attuale basato sul catalogo a marchio CORSICEF® con la formazione erogata in modalità a distanza, implementeremo un modello aggiuntivo che svilupperà nuovi prodotti formativi, che potranno essere fruiti in parte online e in parte in presenza. Un nuovo modello di business che viene mutuato dall’esperienza spagnola con un catalogo a marchio MasterD e che porterà ai nostri futuri corsisti ulteriori opportunità di formazione di alto livello. La fruibilità dei nostri prodotti si amplierà con le varie tecnologie e metodologie che permetterà ai nostri clienti un percorso personalizzato di studio.

Dove e quando saranno aperte queste sedi?

Le prime sedi in cui si fruire della formazione in presenza verranno inaugurate nelle principali città capoluogo d’Italia: entro l’estate Milano e in autunno Torino, poi a seguire dal 2024 arriveranno Roma e altre che saranno individuate per offrire la migliore copertura nazionale. L’offerta si amplierà di molto sfruttando gli asset, sia di contenuti che digitali, già presenti nel catalogo spagnolo che vanta oltre 250 corsi.

Quali saranno i nuovi corsi?

Accanto agli attuali corsi nelle aree professionali Animal Care, Food, Beauty e Health&Care erogati in piattaforma e-learning e attraverso il materiale didattico a dispense, si aggiungono nuovi corsi, quali Wedding Planner, Interior Design, Fashion Design, Programmazione di Videogiochi, Design 3D, Digital Marketing e Amministrazione, fruibili indifferentemente on line e anche in presenza presso uno dei centri territoriali, permettendo al singolo cliente di ampliare e personalizzare l’esperienza formativa secondo la propria esigenza. Entro il primo semestre del 2023 arricchiremo la nostra offerta formativa di 15 nuovi corsi, raggiungendo poi una proposta complessiva di oltre 30 corsi professionali.

Continuerete ad investire per rinnovare corsi che hanno formato in questi anni, con competenze altamente professionali, oltre 50mila persone…

Sì, proseguiamo con i nostri corsi più conosciuti, che sono sempre richiestissimi, nei settori Animal Care, Food, Beauty e Health&Care: abbiamo ad esempio corsi per Addestratore cinofilo, Assistente veterinario, Cuoco, Consulente per l’immagine e il make up, Assistente alla persona e all’infanzia, il nuovo corso per Accoglienza turistica e altri ancora che annualmente sono scelti da oltre 3mila nuovi clienti. Con questo ambizioso piano industriale e di sviluppo della proposta formativa miriamo, entro la fine del 2024, al raddoppio del numero degli iscritti e a superare la soglia di 6 mila nuovi clienti all’anno.

Cosa rende i vostri corsi così appetibili?

Sicuramente la loro efficacia in termini di ricerca di lavoro e l’elevata professionalità che si acquisisce. I nostri sono corsi di fascia altamente professionalizzante. Inoltre, il nostro metodo integra la didattica con strumenti formativi tecnologicamente avanzati, come le lezioni in live streaming, le mappe concettuali per chi ha difficoltà nell’apprendimento e la realtà aumentata AR+ per una fruizione immersiva dei contenuti. Tutto il nuovo materiale di formazione in presenza live viene registrato e reso disponibile online.

Perché i corsisti che seguono un vostro corso trovano più facilmente lavoro?

Da sempre offriamo supporto ai nostri corsisti per le procedure per l’attivazione dello stage extracurricolare. Essere ora parte di un gruppo internazionale ci consente di fare ancora meglio. Buona parte dei nostri corsi ha ottenuto la qualificazione CEPAS, il che significa che i corsisti al termine del loro percorso formativo possono sfruttare l’iscrizione nei registri nazionali CEPAS di settore che mette in risalto la loro professionalità aiutando a trovare più facilmente lavoro qualificato. Altro aspetto sono le partnership e le collaborazioni. Su territorio nazionale abbiamo rapporti importanti con Imprese ed Associazioni, alle consolidate partnership con ENCI (Ente Nazionale Cinofilia Italiana), Re.Na.I.A. (Rete Nazionale Istituti Alberghieri), PiF Professione in Famiglia e T-key Work Experience e di recente quella con Umana: una delle più importanti agenzie per il lavoro italiane che, nel loro insieme, permettono ai corsisti di godere di corsie preferenziali nell’accesso al mondo del lavoro.

Il vostro piano di espansione porterà anche nuovi posti di lavoro?

Sì. Il piano prevede di ricercare ed inserire nei prossimi 24 mesi nuove figure professionali con una ricaduta occupazionale a livello nazionale di circa 80-100 risorse nei settori della vendita e del mondo della formazione, tra coach e docenti. Si continuerà con il modello di “azienda diffusa”, cioè il modello organizzativo creato per la forza di vendita e che genererà opportunità lavorativa presso il domicilio del singolo lavoratore in tutta Italia, continuando così nel processo di sostenibilità ed attenzione alla “persona”, oltre che alla ricerca delle figure professionali che saranno ingaggiate progressivamente per operare presso le varie sedi territoriali.