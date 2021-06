Carrefour: nuove assunzioni di Diplomati e Laureati

editato in: da

Carrefour, nota catena di supermercati e ipermercati, effettuerà nuove assunzioni di varie figure da inserire presso gli oltre 1.450 punti vendita presenti in Italia. Le figure più richieste riguardano Addetti alla Vendita e Specialisti di vari Reparti, i quali dovranno assistere e consigliare la clientela, gestire la cassa, seguire le vendite del reparto di riferimento e mantenere l’ordine e la pulizia del reparto; Addetti Controllo Aziendale, che dovranno supportare i manager nella gestione delle attività ordinarie, nell’analisi e nel trattamento dei dati, analizzare i dati acquisiti al fine di fornire informazioni corrette ed attendibili all’azienda, supportare l’elaborazione del budget e analizzare i costi e le vendite;

Store Manager, che dovranno soddisfare i bisogni dei clienti, ottimizzare il funzionamento del proprio negozio, garantire la corretta gestione dei reparti, sostenere lo sviluppo delle risorse, motivare i collaboratori per favorire lo spirito di squadra nell’ambito dei valori aziendali; Capi Reparto, che dovranno coordinare il lavoro dei propri collaboratori definendo mansioni e turni, gestire il conto economico del reparto, garantire l’applicazione delle politiche commerciali dell’azienda e contribuire alla fidelizzazione del cliente garantendone la soddisfazione.

I candidati, diplomati o laureati, dovranno avere flessibilità, precisione, affidabilità, puntualità, voglia di imparare, capacità di leadership, ottime capacità relazionali, analitiche e di reportistica, dinamicità, proattività, forte orientamento al cliente, capacità organizzative, di pianificazione e di problem solving, orientamento al risultato e al cliente e spirito di iniziativa. Carrefour considera le persone una grande risorsa per questo dà spazio alle passioni e alle ambizioni professionali, perché diventino stimoli di crescita personale, per questo motivo il gruppo segue i propri collaboratori nel loro percorso professionale aiutandoli a esprimere al meglio il proprio potenziale creativo e individuale all’interno di un team. Oggi Carrefour è una realtà affermata in uno scenario complesso e sempre in costante evoluzione. Per verificare le altre figure ricercate e inviare la candidatura potete cliccare qui