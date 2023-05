Carabinieri, concorso per 3.763 allievi: come partecipare

Fonte: Ansa

E’ stato pubblicato sul sito dell’Arma dei Carabinieri e sul portale InPA, il nuovo bando di concorso per la copertura di 3.763 posti da Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. I titoli di studio richiesti per accedere alla selezione sono il diploma di scuola secondaria di primo grado o di secondo grado e la selezione è aperta sia a militari che a civili.

Le domande di partecipazione alla selezione devono essere inviate entro il 1 giugno 2023, esclusivamente online.

Concorso Carabinieri 2023, come sono ripartiti i posti

I posti a concorso sono così ripartiti:

2.611 riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio da almeno sei mesi con età non superiore a ventotto anni e ai volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni;

riservati ai volontari in ferma prefissata in servizio da almeno sei mesi con età non superiore a ventotto anni e ai volontari in ferma prefissata in congedo (già VFP1 e VFP4), che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio, con età non superiore a ventotto anni; 1.120 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiquattresimo anno di età ; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare; 32 (di cui 22 tratti dai VFP e 10 tratti dai civili) riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo.

All’atto della presentazione della domanda, i candidati dovranno scegliere di concorrere per una sola delle riserve di posti. Inoltre, potranno esprimere la preferenza per la formazione e per l’impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

Concorso Carabinieri 2023, i requisiti

I candidati al concorso per allievi in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri devono possedere:

godimento dei diritti civili e politici;

se minori, avere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;

se militari già in servizio alla data del 31 dicembre 2020, possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

se militari in servizio dal 1 gennaio 2021 o se partecipanti per la riserva dei posti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2 del bando (civili e civili in possesso dell’attestato di bilinguismo), avere conseguito o essere in grado conseguire, nell’anno scolastico 2022/2023, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’accesso alle università. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all’estero dovrà documentarne l’equipollenza, ovvero l’equivalenza secondo la procedura prevista dall’articolo 38 del decreto legislativo 165/2001;

condotta incensurabile;

non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;

non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;

se militari, nel caso di procedimento penale per delitti non colposi, precedentemente instaurato nei loro confronti e non concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione (perché il fatto non sussiste, ovvero perché l’imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell’articolo 530 del codice di procedura penale), non essere sottoposti a conseguente procedimento disciplinare in corso di definizione; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;

idoneità psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato;

non avere tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;

non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l’acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.

Concorso Carabinieri 2023, le prove

Il concorso per il reclutamento di 3.763 Allievi Carabinieri prevede il superamento di:

una prova scritta

una prova di efficienza fisica

gli accertamenti psicofisici

gli accertamenti attitudinali.

La prova scritta consiste in un questionario a risposta multipla su italiano, attualità, storia, geografia, matematica, geometria, scienze, costituzione e cittadinanza italiana, informatica, storia e struttura ordinativa dell’Arma, domande di natura logico-deduttiva e di ragionamento verbale, lingua straniera a scelta tra francese, l’inglese, spagnolo e tedesco.

Il punteggio minimo da conseguire è di 51/100. Coloro che superano la prima fase, sono chiamati a sostenere le prove di efficienza fisica. In caso di esito positivo, gli aspiranti allievi carabinieri sono sottoposti agli accertamenti psicofisici per poi affrontare quelli attitudinali.

Concorso Carabinieri 2023: la domanda

La domanda di ammissione al concorso per allievi nell’Arma dei Carabinieri dovrà essere presentata entro il 1°giugno 2023 esclusivamente per via telematica, collegandosi al sito dei Carabinieri dopo aver selezionato nella sezione dei “Concorsi in atto”, il bando di proprio interesse.