Tre grandi aziende assumono ora in Italia: quali lavori cercano

Fonte: ANSA Tre grandi aziende assumono ora: quali lavori cercano

L’indiscrezione era nell’aria da giorni tra gli addetti del settore, ma ora la notizia è divenuta ufficiale a seguito della pubblicazione degli annunci sui rispettivi canali online e social. Tre grandi multinazionali attive in tutta Italia – ossia Eurospin, Tecnomat (il nuovo nome di Bricoman) e Sephora – sono alla ricerca di nuovo personale da collocare e inserire nelle loro filiali che stanno aprendo in questo periodo.

L’obiettivo dichiarato di queste tre grandi multinazionali è quello di integrare il loro seppur corposo e variegato staff già presente e operante da Nord a Sud con nuovi dipendenti che possiedano diverse caratteristiche e possano ricoprire ruoli differenti a seconda dell’offerta. Le richieste però non riguardano in maniera indiscriminata tutto il territorio nazionale, ma si concentrano in determinate aree specifiche, ossia quelle in cui sorgeranno i punti vendita in apertura. Di seguito riportiamo tutte le indicazioni che riguardano l’area di competenza in cui verranno assunte le nuove figure, la tipologia di competenze richieste e soprattutto il numero di lavoratori che le aziende intendono integrare nei rispettivi organici.

Eurospin assume nuovi dipendenti in Italia: quali lavoratori sta cercando e dove verranno inseriti

Per quanto riguarda l’azienda di grande distribuzione organizzata Eurospin (ad oggi presente non solo in Italia, ma anche in Slovenia e in Croazia), la ricerca di personale riguarda prevalentemente una zona specifica e ben delineata, ossia la parte occidentale di una regione italiana, la Sicilia. Infatti, sul sito dell’azienda – fondata nel 1993, inizialmente presente soltanto in alcune aree del Nord Italia ma ad oggi operante su tutto il territorio nazionale, con sede principale a San Martino Buon Albergo (in provincia di Verona) – è possibile trovare due annunci di lavoro che in particolare riguardano posizioni uguali tra loro, ma in due punti vendita situati in posti differenti.

Nello specifico, la posizione per la quale si ricerca personale è quella dell’addetto al reparto macelleria. I punti vendita in cui queste figure verranno inserite sono però in due diverse città dell’isola, ossia a Trapani e nella vicina Mazara del Vallo (secondo centro più grande della stessa provincia).

I requisiti per poter essere presi in considerazione (a seguito dell’invio del proprio curriculum) come un valido candidato sono i seguenti:

Comprovata esperienza nel ruolo maturata all’interno della GDO o aziende alimentari di dimensioni simili;

maturata all’interno della GDO o aziende alimentari di dimensioni simili; È necessaria una buona conoscenza delle differenti tipologie di carne da trattare e delle loro caratteristiche di conservazione;

da trattare e delle loro caratteristiche di conservazione; Occorre possedere dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro per il trattamento della carne, ossia delle diverse tipologie di coltelli e affettatrici, funzionanti sia a mano che tramite alimentazione elettrica

per il trattamento della carne, ossia delle diverse tipologie di coltelli e affettatrici, funzionanti sia a mano che tramite alimentazione elettrica Vengono indicati come requisiti indispensabili all’assunzione anche la passione per il prodotto , la proattività, la precisione, la predisposizione ai rapporti interpersonali e la capacità di orientamento del cliente , oltre ad una massima serietà e alla flessibilità oraria per adempiere alla turnazione

, la proattività, la precisione, la predisposizione ai rapporti interpersonali e , oltre ad una massima serietà e alla Infine viene richiesta massima disponibilità per lavorare anche durante i giorni festivi, oltre al possedimento della residenza nelle zone limitrofe o attigue e il requisito di essere automuniti.

Per presentare la propria candidatura per le seguenti posizioni, è possibile recarsi sul portale ufficiale dell’azienda, accedere alla sezione “Lavora con noi”, cercare il ruolo specifico al quale si è interessati e seguire la procedura telematica indicata nella pagina web.

Tecnomat assume nuovi dipendenti in Italia: quali lavoratori sta cercando e dove verranno inseriti

Anche l’azienda francese Tecnomat (conosciuta fino ad oggi in Italia e in tutta Europa principalmente con il nome di Bricoman) è alla ricerca di personale per i suoi punti in apertura nelle prossime settimane. Anche in questo caso le posizioni aperte – che però sono 3 e non 2 come per Eurospin – sono tutte in Sicilia e sono le stesse per due diversi store.

Infatti, sul territorio siciliano la multinazionale francese Tecnomat (il cui nome deriva dall’acronimo di Materiali Tecnologici) ha pubblicato diversi annunci di assunzione per i punti vendita che si trovano nel centro di Misterbianco (comune di circa 50mila abitanti in provincia di Catania) e nella città di Ragusa. Le posizioni aperte per quanto riguarda quest’azienda sono le seguenti tre:

Venditore – indipendentemente dal fatto che sia di sesso femminile o maschile – con ottima capacità di relazionarsi con la clientela ;

– indipendentemente dal fatto che sia di sesso femminile o maschile – con ottima ; Addetti/e alla logistica , disponibili ad iniziare a lavorare nei giorni direttamente successivi all’assunzione per poter apprendere direttamente in azienda ogni competenza necessaria;

, disponibili ad iniziare a lavorare nei giorni direttamente successivi all’assunzione per poter apprendere direttamente in azienda ogni competenza necessaria; Figura di Hostess (sia esso uomo o donna) assunto/a per lavorare alla cassa e nei luoghi di accoglienza: anche in questo caso è indispensabile una propensione al rapporto col pubblico.

Per coloro i quali sono interessati a trovare subito lavoro in Sicilia per Tecnomat e volessero prendere visione degli ulteriori dettagli per i singoli ruoli, si suggerisce di controllare la sezione “Lavora con noi” presente sul sito ufficiale Tecnomat . Come specificato dall’azienda tramite diversi comunicati apparsi sui suoi canali ufficiali, occorre presentare la propria candidatura nel più breve tempo possibile perchè le selezioni chiuderanno a breve.

Sephora assume nuovi dipendenti in Italia: quali lavoratori sta cercando e dove verranno inseriti

Anche l’azienda Sephora (multinazionale francese di profumerie fondata nel 1970 e poi acquisita dal gruppo LVMH – Louis Vuitton) è alla ricerca di personale e anche in questo caso tutte le posizioni aperte sono relative alla Sicilia. In particolare, tramite i diversi annunci pubblicati in questi giorni, lo staff delle assunzioni ha manifestato la volontà di integrare un’unità che possa svolgere il ruolo di Beauty Advisor in un punto vendita sempre di Ragusa. Di seguito riportiamo i requisiti necessari indicati dall’azienda:

Esperienza pregressa in ruoli analoghi (ossia quelli di Sales Assistant, Promoter e Beauty Consultant), preferibilmente maturati in contesti Retail multinazionali con costante afflusso di clientela;

in ruoli analoghi (ossia quelli di Sales Assistant, Promoter e Beauty Consultant), preferibilmente maturati in contesti Retail multinazionali con costante afflusso di clientela; Conoscenza delle principali dinamiche relative al commercio dei prodotti di Sephora ( profumi ed essenze );

); Agilità, dinamismo e massima flessibilità oraria per la copertura della turnazione;

Forte orientamento ai risultati;

Alta predisposizione al lavoro in team;

Diploma di scuola superiore;

di scuola superiore; Buona conoscenza dell’inglese (almeno di livello B1) e gradita conoscenza del francese.