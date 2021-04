BricoCenter assume diplomati e laureati in Italia

editato in: da

BricoCenter, leader della Distribuzione Organizzata, offre prodotti e servizi orientati al miglioramento dell’habitat attraverso la manutenzione, la riparazione e la decorazione della casa e del giardino. Il Gruppo assumerà nuove figure in possesso di diploma e di laurea da inserire presso i propri negozi presenti sul territorio nazionale. La ricerca riguarda soprattutto Addetti alla Vendita per diversi settori (giardino, idraulica, elettricità, falegnameria, bagno, porte…), i quali dovranno accompagnare i clienti nella loro esperienza d’acquisto, stabilire una relazione distintiva e duratura sia in negozio che attraverso i canali digitali, contribuire allo sviluppo delle competenze di tutti grazie alla passione nel condividere con i colleghi le proprie conoscenze sui prodotti e il loro utilizzo e fare in modo che il negozio sia pieno e ordinato favorendo un acquisto facile e veloce.

Le altre assunzioni riguardano Addetti alla Logistica, che dovranno occuparsi del flusso delle merci dal ricevimento al caricamento dei banchi, supportare tutte le attività commerciali del negozio, gestire lo stock e le anomalie, smistare le merci in entrata e in uscita e preparare le zone espositive favorendo una modalità d’acquisto facile e veloce; Assistenti Cassa, che dovranno accogliere i clienti alla cassa, gestire le criticità e le eventuali anomalie, garantire il controllo quantitativo e qualitativo dei prodotti in uscita, creare ed alimentare reti di relazione con i clienti e collaborare con la squadra di vendita per migliorare l’esperienza di acquisto dei clienti;

Allievi Capi Settore, che dovranno sviluppare le proprie competenze per crescere come leader, esprimere la propria iniziativa contribuendo a far progredire il risultato del negozio e dell’azienda, contribuire al corretto approvvigionamento delle merci, garantire la tenuta e il riempimento dei banchi e del negozio, gestire gli ordini e la qualità dello stock e pianificare le attività della squadra logistica. All’interno dell’azienda i collaboratori sono liberi di essere se stessi, rispettati ed entusiasti, spinti a migliorarsi e a raggiungere ottimi risultati lavorando in squadra e valorizzando il contributo di tutti. Per verificare tutte le altre posizioni aperte e inviare una candidatura potete cliccare qui