Borse di studio Inps per corsi di lingua all’estero: come fare domanda

È aperto il bando di partecipazione per usufruire di 1.170 borse di studio messe a disposizione dall’Inps rivolto a studenti frequentanti la scuola superiore, figli di pensionati o dipendenti statali o iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, che vogliono frequentare un corso di lingua straniera in un altro Paese. Il contributo può arrivare fino a 3.900 euro.

Bando Inps Corsi di lingua all’estero: chi può partecipare

Il bando si rivolge agli studenti che abbiano 16 anni compiuti entro il 30 giugno 2023 compreso, che frequentano le classi 2°, 3°, 4° o 5° superiore e in possesso di una certificazione linguistica, almeno di livello B1 e rilasciata da un Ente Certificatore riconosciuto dal Miur, entro il 30 giugno 2023.

Il bando garantisce ai vincitori un periodo di studi linguistici all’estero che può variare dalle 3 alle 5 settimane. Questo programma, riservato agli studenti delle superiori, è finalizzato al conseguimento di una certificazione di conoscenza della lingua conforme al Quadro Comune Europeo di Riferimento (Qcer), di livello B2, C1 o C2. Deve svolgersi obbligatoriamente tra giugno e il 3 settembre 2023, mentre la certificazione dovrà essere conseguita entro il 23 dicembre 2023.

Quali documenti servono e come fare

Al momento di presentare la domanda saranno richieste queste informazioni:

la media matematica dei voti dell’anno scolastico 2021/2022

la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per determinare la fascia Isee del nucleo familiare

il livello linguistico, che dovrà essere minimo B1

Quanto spetta di contributi

Il bando prevede l’assegnazione di 1.170 borse studio così suddivise:

1.100 borse sotto la Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o Gestione dipendenti pubblici

70 borse sotto la Gestione fondo Postelegrafonici

L’importo massimo di ciascun contributo è pari a 3.900 € secondo le seguenti modalità:

fino a 300 € a settimana a settimana per il costo del corso di lingua compreso l’esame per ottenere la certificazione

fino a 400 € a settimana per accomodation (vitto e alloggio)

fino a 400 € per il viaggio

Come presentare domanda

La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione (anche in presenza di beneficiario maggiorenne), cliccando su questo link. Dopo l’inserimento di codice fiscale e Spid, Carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente.

La domanda deve essere trasmessa non oltre le 12 del 27 marzo. In caso sia presente più di un partecipante all’interno dello stesso nucleo familiare, è necessario che il richiedente presenti una domanda per ciascuno di essi. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l’esattezza dei dati inseriti e l’avvenuta trasmissione della domanda medesima.

In seguito all’uscita delle graduatorie, dovrà essere caricato il documento che attesti l’iscrizione ad un corso di lingua all’estero entro il 1° maggio 2023. Dovrà essere allegata anche la copia della fattura di pagamento dell’intero corso di lingua. Il corso di lingua scelto dovrà inoltre svolgersi nei mesi estivi e concludersi entro il 3 settembre 2023.

Il 14 aprile 2023 l’Inps pubblicherà sul proprio sito le graduatorie dei vincitori del bando. L’istituto ha inoltre previsto un eventuale scorrimento delle graduatorie entro il 5 maggio 2023. I beneficiari subentrati a seguito dello scorrimento delle graduatorie dovranno procedere agli adempimenti entro il giorno 19 maggio 2023.