Bnl: assunzioni di diplomati e laureati

Il gruppo bancario BNL assume nuovo personale diplomato e laureato da inserire presso i 1000 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. La ricerca riguarda Responsabili della Sicurezza degli Impianti e della Continuità Aziendale, che dovranno gestire gli impianti antincendio e anti intrusione degli immobili, gestire le attività inerenti la logistica dei locali e delle persone, supportare il team sicurezza per la attività immobiliari, individuare i fornitori, la richiesta preventivi, la negoziazione e il controllo fatture e supportare tutte le attività di servizi generali;

Responsabili Relazioni Imprese, che dovranno gestire la clientela, garantire l’erogazione di un elevato livello di servizio nel rispetto delle linee guida aziendali, curare la gestione del credito, assicurare lo sviluppo di nuova clientela anche tramite la ricerca di sinergie con le altre linee di business; Analisti di Processo, i quali dovranno essere in grado di selezionare i processi su cui lavorare, svolgere analisi, elaborare soluzioni di tipo tecnologico ed organizzativo e valutare funzioni analoghe di gruppo; Addetti Servizi di Leasing Bancario, che dovranno gestire e stipulare i contratti di leasing immobiliare e mobiliare, occuparsi di istruttorie tecniche e analisi di fattibilità tecnico-economica e gestire i reporting settimanali e mensili.

Il personale deve avere buone attitudini commerciali, ottime capacità di analisi, flessibilità, proattività, buone doti organizzative e di comunicazione, affidabilità, precisione, forte attitudine all’ascolto, orientamento al cliente e al risultato, capacità di leadership e di problem solving. BNL è una delle principali banche italiane, che fa parte di un gruppo internazionale, BNP Paribas, leader europeo nei servizi bancari e finanziari e tra i più solidi al mondo. Entrare a far parte di BNL significa lavorare in un ambiente sfidante, con una cultura internazionale e fortemente orientato all’innovazione, che offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti. Per verificare tutte le posizioni aperte e inviare la candidatura potete cliccare qui