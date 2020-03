BNL: 70 nuove assunzioni in Italia

editato in: da

BNL (Banca Nazionale del Lavoro), assumerà 70 varie figure soprattutto Operatori del Credito, che dovranno svolgere attività di supporto ai clienti per servizi finanziari, prestiti personali, mutui, carte di credito, cessione del quinto, valutare le pratiche di finanziamento e supportare i partner commerciali. Le altre figure ricercate riguardano Addetti al Supporto Utenti, i quali dovranno identificare le priorità operative e le problematiche tipiche degli utenti, affiancare e assistere gli utenti per comprendere al meglio le esigenze e le problematiche informatiche;

Analisti del Credito, che dovranno analizzare e valutare le domande di finanziamento, gestire tutti gli aspetti di credito, controllare le deleghe di studio; Addetti Gestione Clienti, che dovranno acquisire copia della documentazione necessaria per il monitoraggio dell’andamento della relazione con il cedente, analizzando la loro posizione e l’idoneità dei relativi debitori etc. Inoltre BNL offre tante opportunità di stage. Per poter partecipare alle selezioni basta avere buone doti relazionali, buone capacità comunicative, di analisi e di problem solving, capacità di lavorare in squadra, adattabilità, ambizione, creatività e innovazione, orientamento al cliente, entusiasmo, flessibilità, riservatezza, organizzazione e pianificazione e capacità di organizzare in modo autonomo il lavoro assegnato.

BNL è uno dei principali gruppi bancari italiani del quale fanno parte anche 2 importanti banche: banca Findomestic, specializzata nel credito alle famiglie e IFItalia, leader europeo nei servizi bancari e finanziari. BNL, presente in più di 70 paesi, con circa 1000 punti vendita su tutto il territorio nazionale e con oltre 200.000 collaboratori, offre un’ampia gamma di soluzioni, prodotti e servizi per soddisfare le molteplici esigenze dei clienti. Il gruppo BNL promuove un ambiente di lavoro aperto alla creatività, alla mobilità e allo scambio tra i propri collaboratori, moltiplicando le interazioni, sviluppando costantemente le proprie competenze e promuovendo una cultura digitale. Per verificare le figure ricercate e candidarvi potete cliccare qui