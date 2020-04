Bartolini-Brt assume impiegati e altre figure

editato in: da

Il corriere espresso Bartolini-BRT assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, con capacità manageriali e di gestione delle risorse umane, dinamicità, buone capacità comunicative, relazionali e di problem solving, capacità di operare in autonomia etc. Le assunzioni riguardano soprattutto Responsabili di Filiale, che dovranno gestire in piena autonomia la filiale loro affidata, gestire la distribuzione dei colli, svolgere attività di promozione e vendita del servizio presso la clientela e gestire tutti i costi fissi e variabili della filiale.

Ed inoltre Impiegati Assistenza Clienti, che dovranno soddisfare le richieste telefoniche dei clienti ed espletare le attività dell’ufficio relative alle pratiche di assistenza; Responsabili Operativi, i quali dovranno fornire servizio logistico ai clienti in conformità con il contratto stipulato e coordinare l’operatività e le risorse di magazzino; Tecnici per la Manutenzione Immobiliare, che dovranno gestire i progetti di sviluppo e manutenzione del patrimonio immobiliare e le gare di appalto oltre a Impiegati Operativi, Addetti Commerciali Interno/Esterno, Impiegati Ufficio Prese e Consegne etc.

BRT, nato a Bologna nel 1928, è un corriere veloce e affidabile specializzato nella consegna di diverse tipologie di spedizioni e nella fornitura di servizi logistici di supporto alla distribuzione delle merci. E’ un’azienda flessibile, diversificata ed in grado di soddisfare le esigenze distributive dei clienti più esigenti attraverso una rete capillare formata da 180 filiali presenti su tutto il territorio nazionale. Il successo di BRT è da attribuirsi soprattutto alla qualità delle risorse umane alle quali, la società, offre una continua formazione e interessanti opportunità di crescita professionale. Per verificare tutte le figure ricercate e per candidarvi potete cliccare qui