Barilla: le assunzioni negli stabilimenti italiani

editato in: da



A cura di

Barilla è riconosciuta in tutto il mondo come simbolo del saper fare italiano, è presente in oltre 100 paesi ed è leader per i prodotti da forno in Italia, per la produzione di sughi e cibi pronti in Europa e per i pani croccanti in Scandinavia. Barilla è un datore di lavoro attento alle pari opportunità, infatti si impegna a fornire un ambiente di lavoro accessibile, aperto e accogliente per persone con diverse abilità, stili di vita, orientamento sessuale, identità di genere, bisogni e aspettative, aiutando tutte le persone a sfruttare al massimo il proprio potenziale professionale.

Al momento l’azienda è alla ricerca di varie figure professionali da assumere presso i propri stabilimenti sia in Italia (Parma, Foggia, Cremona …) che all’estero. Sono quasi 50 le posizioni aperte dell’azienda che nasce a Parma nel 1877 come piccola bottega di pane e pasta aperta da Pietro Barilla, in seguito diventerà un’azienda alimentare a gestione familiare, leader mondiale nel mercato della pasta.

Negli anni ‘70 Barilla crea “Mulino Bianco”, il marchio più famoso del Gruppo, grazie al quale si specializza in nuovi prodotti da forno come biscotti, merendine, snack, cereali, torte e fette biscottate. Tra le opportunità di lavoro offerte al momento dall’azienda ci sono anche degli stage. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui