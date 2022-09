Le banche assumono in Italia: posizioni aperte e come candidarsi

Fonte: 123RF assunzioni in banca

Diverse posizioni aperte per chi vuole lavorare in banca: da Unicredit e Monte dei Paschi di Siena a Intesa San Paolo, gli istituti di credito in Italia sono alla ricerca di nuove risorse. Di seguito i profili ricercati e come candidarsi.

Unicredit, lavora con noi: le posizioni aperte

“Stiamo dando vita a un team globale di persone motivate che vogliono cambiare il modo di fare banca e condividono con noi l’obiettivo di offrire benefici concreti ai nostri clienti. Se curiosità, ambizione e determinazione a raggiungere i risultati fanno parte del tuo DNA e vuoi fare la differenza, sei la persona che stiamo cercando e saremmo felici di conoscerti!”, questo il messaggio riportato alla sezione Lavora con Noi presente sul sito Unicredit.

I percorsi di carriera, al momento, sono diversi. Ci sono infatti posizioni aperte nelle diverse filiali ma anche, a livello interno, nei comparti di Consulenza Direct.

In particolare, per i profili ricercati in filiale è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

predisposizione all’ascolto e risoluzione dei problemi;

capacità nel prendersi cura delle persone;

passione, energia e positività;

proattività e tenacia nel raggiungimento degli obiettivi;

disponibilità alla mobilità.

Nell’annuncio presente sul sito internet della banca non è specificato ma solitamente, anche se basta avere un diploma, per queste posizioni è preferibile il possesso di una laurea. Per candidarti, clicca qui.

Unicredit è anche alla ricerca di Consulenti Direct, che si occupi di garantire assistenza nei canali digitali internet e tramite mobile app. Come servizio clienti dovranno garantire assistenza su carte di credito e sistemi di pagamento, ma anche informazioni sui prodotti e sui servizi. Per questo motivo, per ricoprire questo ruolo, è richiesta:

creatività e spirito di iniziativa;

forte propensione al mondo digitale;

passione energia e positività;

grandi doti comunicative e relazionali;

problem solving;

possesso di una laurea di I o II livello in materie economiche, giuridiche oppure in scienze Politiche o della Comunicazione.

Per candidarti, clicca qui.

Monte dei Paschi di Siena, lavora con noi: le posizioni aperte

Banca Monte dei Paschi di Siena ogni anno riserva ai giovani laureandi dell’Università di Siena contratti di lavoro finalizzati al conseguimento del titolo di studio e al conseguente inserimento stabile in azienda. Questo è uno dei metodi principali utilizzati per individuare talenti, a cui si aggiungono gli incontri agli eventi di orientamento professionale, dove il mondo dello studio e delle Università dialoga con il mondo del lavoro.

Sul sito Monte Paschi di Siena è possibile prendere visione dei vari Career Weeks e Career Day organizzati dall’Istituto anche nelle varie regioni italiane, ma c’è anche un profilo LinkedIn costantemente aggiornato, dove vengono pubblicati gli annunci relativi alle posizioni aperte (in tempo reale).

Attualmente, per esempio, la banca è alla ricerca di ragazze e ragazzi laureandi/neolaureati in materie scientifiche/quantitative per un’esperienza di tirocinio all’interno della Direzione Chief Risk Officer sulla piazza di Siena. I tirocinanti entreranno a far parte della struttura di Risk Management che si occupa di presidiare e monitorare l’esposizione ai rischi definiti dalla normativa di vigilanza e di sviluppare i relativi modelli di misurazione.

I requisiti necessari per candidarsi sono:

essere laureati/laureandi in materie scientifiche (matematica, statistica, fisica, ingegneria), informatiche o finanziarie quantitative;

avere una buona conoscenza della lingua inglese

Sarà valutata positivamente la conoscenza di linguaggi di programmazione (R, SQL, VBA, Python) e, in fase di candidatura, è richiesto l’invio del proprio CV online tramite apposito form (qui l’accesso diretto), oltre alla compilazione di un questionario da allegare allo stesso. Verranno contattati i profili più in linea con i requisiti richiesti (qui i consigli per un curriculum vitae efficace)

Intesa San Paolo, lavora con noi: le posizioni aperte

Intesa San Paolo offre un’ampia scelta di posizioni aperte, dedicate sia a chi è all’inizio del proprio percorso professionale sia a chi ha alle spalle un’esperienza consolidata e desidera intraprendere una nuova sfida lavorativa.

Se stai per concludere o ha appena terminato il percorso di studi, in Intesa Sanpaolo puoi trovare una ricca offerta di stage per iniziare il tuo percorso professionale o posizioni full time. Al momento ci sono opportunità di tirocinio in diverse area, tra cui nei comparti:

Digital, Tech & Data Management;

Business;

Audit, Risk, Compliance & Legal;

Lending, Finance, Accounting & Controlling;

HR, Organization & Facility Management;

Marketing & Communication.

Per candidarti, clicca qui. Per gli stessi comparti, inoltre, ci sono annunci rivolti a professionisti più esperti, con un maggiore esperienza.

Il processo di selezione, dopo l’invio della candidatura, prevede un video colloquio (qui i consigli per affrontarlo al meglio) che, in caso di esito positivo permette il passaggio alla fase successiva, ovvero il colloquio con i manager della struttura interessata, finalizzato all’inserimento.