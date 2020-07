Banca Ifis: nuove assunzioni in Italia

editato in: da

Banca IFIS, unico operatore indipendente in Italia specializzato nel credito commerciale, credito finanziario di difficile esigibilità e credito fiscale, effettuerà nuove assunzioni per le circa 30 filali distribuite sul territorio nazionale, dove già lavorano oltre 1.700 dipendenti. La ricerca è rivolta a Sviluppatori Commerciali, che dovranno gestire e programmare la propria attività commerciale finalizzata allo sviluppo di relazioni con clienti imprese e ricercare la potenziale clientela sul territorio assegnato; Responsabili del Sito Web e della Comunicazione, che dovranno sviluppare progetti di comunicazione digitale e multimediale, gestire il sito web aziendale, coordinando tutti i contenuti editoriali, gli aggiornamenti e le grafiche, coordinare le attività di sviluppo, realizzare tutte le attività di promozione e coordinare le attività delle varie funzioni della Banca che hanno un’interazione attiva sul sito web;

Addetti alla Tecnologia dell’Account di Vendita, i quali dovranno sviluppare una relazione stabile e duratura con i clienti, eseguire il business plan commerciale al fine di incrementare il portafoglio per gli obiettivi di volume e redditività, supportare e documentare le richieste di finanziamento e interagire con le funzioni aziendali; Analisti di Credito, che dovranno assicurare il livello qualitativo del fido erogato dalla Banca, analizzare le proposte di concessione di credito, valutare il merito creditizio delle imprese etc.

Tutti i candidati dovranno avere capacità relazionali, di analisi e di interpretazione delle esigenze dei clienti, predisposizione alla gestione autonoma delle attività, forte motivazione, autonomia, approccio proattivo e innovativo, forte attitudine al lavoro in team e al problem solving, determinazione, intraprendenza e ottime capacità organizzative. Banca IFIS ritiene che le persone siano il motore essenziale di ogni attività per questo il gruppo lavora molto sulla formazione professionale interna dei propri dipendenti in modo da favorirne la valorizzazione, lo sviluppo e il benessere di ognuno di essi e impegnandosi sempre a garantire la qualità dei risultati, incoraggiando comportamenti virtuosi da parte dei dipendenti e dalla rete di agenti. Per verificare tutte le altre figure e per inviare la propria candidatura potete cliccare qui