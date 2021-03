Banca IFIS assume diplomati e laureati

editato in: da

Ifis, gruppo bancario specializzato e diversificato a sostegno dell’economia reale con un posizionamento competitivo nei segmenti di mercato, è presente in Italia con circa 30 uffici commerciali dove lavorano oltre 1700 dipendenti. Il gruppo assumerà diverse figure tra le quali: Addetti Pianificazione Risorse Umane, che dovranno supportare la direzione HR nelle diverse iniziative progettuali, verificare e convalidare le modifiche degli organigrammi del gruppo, supportare la direzione risorse umane nella gestione del budget e definire metodologie finalizzate al dimensionamento delle diverse strutture della banca;

Addetti Budgeting e Pianificazione Commerciale, i quali dovranno gestire e coordinare i processi di convenzionamento della rete agenti e fornitori, monitorare le collaborazioni nuove ed esistenti, collaborare a progetti di digitalizzazione dei processi e curare le comunicazioni alla rete partner commerciali; Analisti dei Prezzi, che si occuperanno dell’analisi, dell’elaborazione e della ricerca di dati e di informazioni, della selezione del campione e delle informazioni da raccogliere in due diligence e della revisione della critica del business plan; Specialisti in Rapporti Normativi, che dovranno analizzare e testare le implementazioni informatiche necessarie all’adeguamento segnaletico, contribuire al consolidato prudenziale, occuparsi della produzione e dell’invio delle segnalazioni individuali di un ente creditizio del gruppo bancario.

La ricerca è rivolta a diplomati e laureati con flessibilità, proattività, spiccate capacità analitiche e di sintesi, propensione alle relazioni e al lavoro multitasking, spiccata sensibilità analitica e orientamento al risultato, propensione al lavoro in team, spiccata predisposizione al problem solving, ottime capacità organizzative, intraprendenza e determinazione. Il Gruppo Bancario Ifis è sempre in continua evoluzione ed è composto da persone ambiziose e brillanti, che vivono con entusiasmo le sfide quotidiane condividendo valori e obiettivi, sapendo cogliere le opportunità e dando vita a un team di successo. Per verificare tutte le altre figure e per inviare la propria candidatura potete cliccare qui