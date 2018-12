Banca Credem cerca 150 diplomati e laureati 

editato in: da



A cura di

Banca Credem, uno dei più importanti istituti di credito del nostro paese, è alla ricerca di 150 ragazzi e ragazze diplomati, neo-laureati o laureati che dopo un inserimento iniziale come operatore di sportello saranno avviati ad una successiva crescita professionale. Ovviamente la banca richiede, in chi si candiderà per queste nuove assunzioni, la voglia di mettersi in gioco, passione ed energia e il desiderio di costruire la propria professionalità con determinazione, con voglia costante di imparare, crescere e migliorare per raggiungere gli obiettivi individuali e di gruppo.

L’istituto bancario investe molto sulle persone, per questo motivo i nuovi assunti saranno affiancati dai colleghi senior, i quali dovranno accompagnarli in un percorso di tutorship durante la fase di apprendimento del nuovo lavoro. Credem è stata fondata nel 1910 da un gruppo di imprenditori reggiani, oggi è presente su quasi tutto il territorio nazionale con 600 filiali e con oltre 5.800 dipendenti, che offrono ai propri clienti servizi di phone ed internet banking e soluzioni evolute che coniugano ai massimi livelli di innovazione tecnologica le esigenze di velocità e sicurezza delle transazioni.

Oltre a queste 150 assunzioni sono presenti sulla bacheca on line dedicata al lavoro del sito web dell’istituto anche altri profili professionali ricercati nel settore economico, giuridico e anche scientifico. Per verificare nello specifico tutte le posizioni aperte e potervi candidare potete cliccare qui