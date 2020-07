Banca Credem assume oltre 100 diplomati e laureati

editato in: da

Banca Credem, presente su tutto il territorio nazionale con più di 600 filiali presso le quali lavorano circa 6.000 dipendenti, assumerà oltre 100 figure tra le quali: Analisti dell’Esperienza del Cliente (Customer Experience Analyst), i quali dovranno gestire i processi volti allo sviluppo e all’armonizzazione dell’esperienza del cliente nei suoi processi di acquisto, supportare il team di progetto e i responsabili di canale (fisico, telefonico, digitale), perfezionare le caratteristiche del prodotto e dei processi di vendita e post vendita, ottimizzare gli strumenti necessari per ascoltare e raccogliere le risposte dei clienti; Esperti Compliance Servizi di Investimento, che dovranno analizzare gli impatti delle principali regolamentazioni sulle attività prestate dal Gruppo sui servizi di investimento e la gestione collettiva, fornire pareri di conformità agli organi, agli uffici interni e alle società del gruppo, analizzare i nuovi prodotti, le iniziative e i processi;

Coach di Innovazione e Designer di Servizi (Innovation Coach & Service Designer), che dovranno guidare il team attraverso le fasi del disegno di nuovi prodotti o servizi, garantire il rispetto del metodo e la velocità necessaria, collaborare con il team innovazione etc. Inoltre Credem è sempre alla ricerca di giovani diplomati e laureati, che dovranno offrire assistenza ai clienti per quanto riguarda i prodotti e i servizi bancari di base individuando i loro bisogni, attivare le campagne commerciali, effettuare visite alle aziende clienti per intercettare esigenze di credito o anticipare eventuali segnali di anomalia che possano presagire situazioni di difficoltà aziendali.

Oltre al diploma e alla laurea i candidati dovranno essere in possesso anche dei seguenti requisiti: curiosità, iniziativa, motivazione, spiccate doti commerciali, relazionali e di coordinamento, attitudine al lavoro in team e al problem solving, forte orientamento al cliente e al risultato, capacità analitiche, di programmazione e pianificazione, voglia di mettersi in gioco, mentalità aperta verso nuove sfide e che riescano a superare i limiti guardando fuori dagli schemi in modo da creare valore per i clienti. Credem, una tra le più importanti banche private italiane, ha un impatto positivo sulla vita delle persone, lavorando con passione e responsabilità per offrire servizi di alta qualità che semplificano la vita dei propri clienti. Per conoscere tutte le posizioni aperte e inviare la candidatura potete cliccare qui