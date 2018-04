Banca Credem: 250 assunzioni di giovani

editato in: da



L’istituto bancario Credem, che inizialmente si chiamava Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia, è stato fondato nel 1910 da un gruppo di imprenditori reggiani. La denominazione breve Credem, che proviene da Credito Italiano, le fu data anni dopo e precisamente nel 1983, grazie all’acquisizione della Banca Belinzaghi di Milano, uscendo così per la prima volta fuori dai confini regionali.

Grazie all’acquisizione di altre banche di piccole e medie dimensioni oggi Credem è presente su quasi tutto il territorio nazionale con oltre 600 filiali, ed è diventata una tra le più importanti banche private italiane.

Dopo l’inserimento di 150 persone nel 2017, Credem continua le assunzioni anche nel 2018 con il nuovo piano che prevede l’inserimento di altri 250 giovani diplomati e laureati in discipline economiche, scientifiche e giuridiche da inserire in area commerciale e all’interno della direzione centrale. Le assunzioni riguardano un po’ tutte le sedi italiane. Per conoscere nello specifico le figure ricercate e dove inviare la candidatura potete cliccare qui

