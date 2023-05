L’azienda leader nella sicurezza assume: come candidarsi

Fonte: 123RF Un uomo della security

La seconda metà del 2023 potrebbe essere un periodo di grandi occasioni lavorative per migliaia di italiani, con numerose posizioni aperte dalle grandi aziende. Vi abbiamo infatti parlato di diverse occasioni di lavoro da cogliere al volo nei prossimi mesi e oggi torniamo a parlarvi di una delle aziende leader della sicurezza in Italia, ovvero Sicuritalia, che ha aperto le candidature per oltre 1.000 posti di lavoro da Nord a Sud.

Diverse le posizioni aperte dal gruppo che ad oggi conta 700 milioni di euro di ricavi e 17.000 dipendenti, azienda che si occupa della sicurezza per grandi player nei settori assicurativo, tecnologico, della Difesa, e della grande distribuzione.

Sicuritalia apre le candidature

Dopo avervi parlato delle opportunità lavorative nelle Ferrovie dello Stato, con numerose posizioni aperte in tutta Italia per diplomati e laureati, passiamo ad analizzare l’offerta di lavoro proposta da Sicuritalia, gruppo che apre all’assunzione di oltre mille persone in tutta Italia. L’azienda, leader nel Bel Paese per la sicurezza, ricerca infatti nuove figure da inserire nel proprio team.

Delle oltre mille posizioni aperte, circa 580 sono le assunzioni organiche previste mentre le rimanenti sono sostituzioni da ferie nei mesi estivi, da maggio in avanti. Le risorse, nello specifico, ad inserirsi in contesti di primo piano, lavorando per grandi player nei settori assicurativo, tecnologico, della Difesa, e della grande distribuzione. Tra gli ambiti operativi rientrano anche i tre principali scali aeroportuali lombardi (Milano Malpensa, Milano Linate e Bergamo Orio al Serio) e gli aeroporti di Venezia e Treviso.

Quali sono le posizioni aperte

Accedendo alla pagina dedicata del lavora con noi di Sicuritalia, è possibile notare numerose posizioni aperte. Tra queste, la maggior parte riguardano guardie giurate (il 47% delle ricerche totali), addetti ai servizi fiduciari (37%) e operatori di igiene ambientale (13%). Si tratta, come detto, di figure che sono da inserire su tutto il territorio nazionale, nelle regioni Lombardia, ed in particolare nella città metropolitana di Milano (che assorbe il 34% delle richieste totali), Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lazio.

Ogni profilo e livello di specializzazione del cliente richiede ovviamente diversi requisiti, come per esempio una pregressa esperienza nel settore. In base al cliente di riferimento variano poi anche i giorni e gli orari di lavoro, con alcuni impieghi che si articolano su turni organizzati in modo da assicurare ai clienti copertura h24 e 7 giorni su 7, mentre altri seguono i canonici orari d’ufficio.

I requisiti per addetto alla vigilanza

Sulla pagina lavora con noi di Sicuritalia, alla ricerca per gli addetti alla vigilanza, possono essere trovati tutti i requisiti richiesti per la posizione. Nello specifico si tratta di una ricerca indirizzata a chi vuole intraprendere una carriera nell’ambito della vigilanza non armata.

Le risorse, si legge, verranno impiegate in servizi territoriali con auto di servizio per attività di vigilanza, pattugliamento e controlli su diversi punti vendita di diverse città d’Italia.

Tra i requisiti richiesti ci sono:

gradita esperienza nel settore della GDO

disponibilità immediata e al lavoro su turni dal lunedì alla domenica

patente di guida B

Il lavoro offerto è per una posizione da full time. Candidandosi partirà quindi l’iter di selezione per la posizione.

Ricerca addetti all’igiene ambientale

Un’altra posizione ricercata è quella di manager per l’area igiene ambientale. Sul sito di Sicuritalia si legge che la ricerca è indirizzata a trovare un Area Manager Soft Facility e Igiene Ambientale che possa assicurare la corretta erogazione dei servizi, gestendo il personale di area di competenza con focus particolare sul settore alberghiero.

Tra le responsabilità si avranno quelle di:

coordinamento e controllo delle attività, anche attraverso verifiche periodiche e incontri con il cliente, allo scopo di garantire:

la massima soddisfazione del cliente stesso rispetto agli standard di servizio stabiliti (SLA) predefiniti

la minimizzazione dei costi ovvero la massimizzazione delle marginalità delle commesse/cantieri diretti

controllo delle attività dei Subcontractor anche attraverso verifiche sistematiche con il cliente

Pianificazione ed organizzazione dello start-up di nuove commesse/cantieri garantendone l’efficacia

Supervisione dell’organizzazione dei turni di servizio del personale

Analisi del fabbisogno del cliente in stretta collaborazione con la funzione commerciale, predisponendo i capitolati dei servizi qualora necessario

Analisi e monitoraggio dei carichi di lavoro

Verifica degli standard di servizio stabiliti (SLA), effettuando verifiche e controlli sui servizi

Massimizzazione della redditività delle commesse

Supporto all’ufficio HR nella predisposizione delle contestazioni disciplinari

Intervento e supporto nel processo valutativo delle risorse assegnate ad ogni singolo servizio

Tra i requisiti richiesti invece:

Diploma/Laurea

Esperienza di almeno 3 anni maturata in posizione analoga

Provenienza da aziende di fornitura di servizi per la pulizia

Conoscenza di strumenti di Office (in particolare Excel)

Come inviare la candidatura

Come detto, tutti gli interessati possono inviare le candidature attraverso la pagina “lavora con noi” oppure mediante gli annunci Sicuritalia pubblicati sulle maggiori piattaforme specializzate in recruitment.

Il gruppo, attraverso sette divisioni (Vigilanza Privata, Trasporto Valori, Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza, Investigazioni, Travel Security, Cyber Security) offre una gamma di prodotti e servizi che rispondono in maniera integrata alla domanda di sicurezza espressa dal mercato.