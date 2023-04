È l’azienda che paga di più in Italia e cerca personale

Fonte: iStock Assunzioni Luxottica in Italia

Per diversi anni ha primeggiato come l’azienda che paga di più in Italia, ovvero quella che – a parità di condizioni con altre – riconosce stipendi e benefit maggiori ai propri dipendenti: stiamo parlando di Luxottica, attualmente alla ricerca di personale.

Vediamo quali sono le posizioni aperte e le figure ricercate.

Luxottica è l’azienda che paga di più in Italia

A decretare Luxottica come l’azienda che paga di più in Italia è stato Osservatorio JobPricing 2022.

Secondo di dati emersi dall’indagine, i dipendenti uno stipendio medio annuo di 32.000 euro. Lo stipendio di partenza percepito da uno stagista va invece dai 9.000 ai 12.000 euro l’anno. Quello di un impiegato va dai i 30.000 ai 33.000 euro, mentre i manager arrivano a guadagnare 55.000/58.000 euro in un anno. Per un senior manager o dirigente junior si arriva invece fino ai 106.000 euro di stipendio annuo.

Luxottica assume in Italia: le figure ricercate

Per consultare le ricerche di personale attualmente attive in Luxottica basta collegarsi al sito ufficiale dell’azienda, alla sezione “Lavora con noi” e prendere visione di tutti gli annunci.

Le figure ricercate verranno inserite nei comparti:

Design, R&D e Engineering;

Operations;

Marketing;

Vendite;

E-commerce;

Retail.

Le posizioni aperte sono diverse (sia in Luxottica che in Essilor), per le sedi italiane si ricercano:

A Milano

Contact Lenses Global Category – Product Master Data;

Senior Scriptwriter;

Finance Controlling per internship;

Systems Flows Integration Project Engineer;

Front-end Developer;

ENGLISH Copywriter (US/UK Mother Tongue);

UX Designer;

Content Editor;

Senior UI Designer;

Business Intelligence Project Manager;

Data Analyst & Digital Projects S&OP.

Ad Agordo (in Veneto)

HR Business Partner per un programma di internship;

Master Data;

Senior Art Director;

Automation Project Manager;

HR Payroll Internship;

Procurement Planner;

HRIS Project Manager;

Programmatore CAM;

Buying Internship Agordo, IT

Order To Cash Specialist;

Supply Chain – S&OP Industrial Planning;

R&D Concept Development Manager;

Addetto alla produzione.

Per la sede di Sedico, sempre in Veneto, si cercano anche Manutentori Elettromeccanici e giovani con cui avviare un programma di Intenship in ambito International Logistics. Nuovi stagisti ci cercano anche a Pescara (Città Sant’Angelo) per il settore Plant Planning Internship e il settore HSE.

Gli annunci vengono però quotidianamente aggiornarti, per non perdervi le ultime novità vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Qui invece le posizioni aperte in Essilor.

I programmi Luxottica per l’inserimento di studenti e neolaureati

Non solo assunzioni di figure senior, esperti e personale specializzato, Luxottica ha avviato da diversi anni anche un programma per l’inserimento al lavoro di giovani studenti e neolaureati in discipline STEM (a proposito: qui le lauree che danno più lavoro in Italia, mentre qui le lauree più richieste nei prossimi anni).

L’Operations Talent Program (OTP) è un percorso della durata di due anni destinato a studenti e neolaureati in discipline STEM: si pone l’obiettivo di sviluppare competenze tecniche e manageriali propedeutiche a una carriera internazionale all’interno delle Global Operations di EssilorLuxottica.

Il percorso di apprendimento offre esperienze nell’ambito della tecnologia e innovazione con un focus sul prodotto e sui temi della sostenibilità. Quest’anno il programma si terrà nelle due sedi Operations EssilorLuxottica, in Italia, ad Agordo, e in Francia, a Créteil.

Qui come candidarsi.

Dopo la prima fase di formazione, i selezionati a prendere parte al percorso OTP verranno avviati al lavoro, con importanti prospettive di carriera anche all’interno di Luxottica.