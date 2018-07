Auchan: tutte le assunzioni in Italia

editato in: da



Auchan è una delle maggiori aziende operanti in Italia nella grande distribuzione. Il primo supermercato fu aperto nel 1961 in Francia, precisamente a Roubaix nel quartiere di “Haut Champs”, (dalla cui abbreviazione prende il nome Auchan), da Gérard Mulliez. Nei primi dieci anni di attività la società si espande sul territorio francese grazie all’apertura di 26 ipermercati e a compimento di un lungo percorso di espansione nel 1999 arriva anche in Cina, mentre in Italia il primo supermercato ad essere inaugurato nel 1989 ha sede a Torino.

Oggi Auchan possiede circa 60 ipermercati e oltre 1800 supermercati distribuiti su quasi tutto il territorio italiano, presso i quali lavorano circa 13 mila dipendenti. Per Auchan le persone rappresentano uno dei pilastri della società e infatti l’azienda si impegna a supportare ogni dipendente e a farlo crescere all’interno dell’organizzazione, arricchendo le proprie competenze e aiutandolo a realizzare il proprio percorso di crescita attraverso un processo finalizzato alla costruzione di un piano di sviluppo e alla formazione individuale.

“In vista delle future opportunità di inserimento, valutiamo sempre con grande attenzione i curriculum vitae dei giovani…” con questo annuncio Auchan accoglie chi visita la propria pagina dedicata al lavoro. Al momento sono decine le posizioni aperte nei propri centri in tutta Italia, e vanno dagli addetti ai vari settori (panetteria, pasticceria, macelleria..), agli allievi capi reparto, agli addetti alla sicurezza. Per verificare nello specifico tutte le figure professionali ricercate, le sedi di lavoro e candidarvi potete cliccare qui

