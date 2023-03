Assunzioni negli enti locali, arriva il maxi concorso ASMEL

Fonte: ANSA

ASMEL, l’Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali, ha indetto un maxi concorso che permetterà ai partecipanti di trovare posto nelle graduatorie di ben 4mila Comuni italiani.

In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati due avvisi: uno di aggiornamento degli elenchi già esistenti, l’altro per la creazione di 16 nuovi profili professionali. Il maxi concorso concentra in una sola procedura veloce le selezioni per le future esigenze di personale dei Comuni associati. I candidati verranno inserite in graduatorie permanenti di “idonei” alle quali fare riferimento per le prossime assunzioni.

Concorso Asmel, due procedure

Il concorso prevede due procedure:

una per la creazione di 16 nuovi profili di categoria B, C e D: dai farmacisti agli ingegneri ambientali, dai collaboratori amministrativi agli avvocati. E poi psicologi, autisti, falegnami ed elettricisti;

l’altra per l’aggiornamento delle graduatorie dei profili professionali già creati nel precedente concorso Asmel del 2022.

Questi i nuovi profili:

Istruttore Direttivo/Funzionario Farmacista, Cat D1

Istruttore Direttivo/Funzionario Tecnico Ingegnere Ambientale, Cat. D1

Istruttore Direttivo/Funzionario Avvocato, Cat. D1

Istruttore Direttivo/Funzionario Psicologo, Cat. D1

Istruttore Direttivo Comunicazione e Gestione Eventi, Cat D1

Istruttore Turistico, Cat. C1

Istruttore Comunicazione, Cat. C1

Istruttore Contabile, Cat. C1

Messo notificatore, Cat. B3

Collaboratore amministrativo, Cat. B3

Collaboratore tecnico giardiniere, Cat. B3

Collaboratore tecnico elettricista, Cat. B3

Collaboratore tecnico falegname, Cat. B3

Collaboratore tecnico muratore, Cat. B3

Collaboratore tecnico idraulico, Cat. B3

Autista Scuolabus , Cat. B3.

I titolo di studio richiesti sono:

laurea per i profili di categoria D;

diploma di scuola secondaria superiore per la categoria C;

diploma di scuola dell’obbligo per la categoria B.

Concorso ASMEL, come si svolge

Le selezioni si terranno in 5 settimane, poi verrà creato un elenco di idonei per ciascun profilo. Gli elenchi possono utilizzati dagli oltre 4mila Comuni soci di ASMEL. Ogni Comune partecipante all’iniziativa può invitare gli iscritti negli Elenchi (cd interpello), a partecipare al concorso per l’assunzione nel proprio Ente.

I neoassunti potranno essere chiamati a partecipare a corsi di formazione ad hoc per lo svolgimento dell’attività professionale richiesta dall’ente.

Concorso ASMEL, la scadenza

Il bando è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 7 marzo: le domande per la formazione di graduatorie di idonei all’assunzione in Comuni ed enti locali in tutte le regioni Italiane andranno inviate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, quindi entro il 22 marzo 2023.

Concorso ASMEL, come partecipare

La domanda di partecipazione va presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma digitale raggiungibile a questo indirizzo.

Il candidato deve essere in possesso di

un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e

di SPID per registrarsi nella piattaforma.

La presentazione di domande con altre modalità, tra cui ad esempio presso la sede dell’ente, con raccomandata AR, tramite PEC, determina l’automatica esclusione delle stesse