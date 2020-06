Asl Roma 1: concorso per 406 collaboratori amministrativi

editato in: da

L’ASL Roma 1, in forma aggregata con altre aziende sanitarie di Roma, che già qualche giorno fa aveva bandito un concorso pubblico per l’assunzione di 326 collaboratori amministrativi cat. D, ha indetto una nuova selezione pubblica finalizzata all’assunzione di 406 Assistenti Amministrativi cat. C. I posti messi a concorso saranno così suddivisi: 234 presso l’ASL Roma 1; 116 presso l’ASL Roma 2; 24 presso l’AO San Camillo Forlanini; 15 presso l’INMI Spallanzani; 11 presso l’ARES 118; 3 presso l’IRCCS IFO Istituti Fisioterapici Ospitalieri e 3 presso il Policlinico Tor Vergata.

Ai candidati sono richiesti il possesso del Diploma, il possesso della cittadinanza italiana, l’idoneità fisica all’impiego, il godimento dei diritti civili e politici, non avere condanni penali etc. Se dovessero pervenire molte più domande di partecipazione rispetto al numero richiesto, l’Azienda dovrà procedere ad una prova di preselezione che consisterà in un quiz a risposte multiple inerenti il profilo professionale da ricoprire. Il concorso sarà articolato in 3 prove : una prova scritta, che consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica; una prova pratica, che consisterà nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale e una prova orale, che consisterà in un colloquio volto ad approfondire la conoscenza dei sistemi informatici e di una lingua straniera a scelta tra inglese o francese.

Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, lo stato civile, il titolo di studio posseduto, il possesso della cittadinanza italiana, di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali; di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione etc. La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica entro le ore 24 del 9 luglio 2020. Per scaricare il bando completo e inviare la vostra domanda potete cliccare qui