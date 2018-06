Anas e Ferrovie dello Stato: tutte le assunzioni

editato in: da



Ferrovie dello Stato (FS), uno dei motori dello sviluppo del nostro paese, da qualche mese ha incorporato la società Anas, leader a livello internazionale nella progettazione, costruzione e manutenzione delle strade d’Italia. Il Gruppo FS grazie all’entrata di Anas, che va ad affiancarsi ad altre società tra le quali Italferr, la controllata operativa in ambito nazionale e internazionale nella progettazione e nell’ingegneria, Trenitalia, Mercitalia e Busitalia, imprese di trasporto (passeggeri e merci) su ferro e gomma, diventa il primo polo integrato di ferrovie e strade in Europa per abitanti serviti e investimenti.

Per Anas invece, l’ingresso nel Gruppo FS costituisce un’ulteriore fase del processo di trasformazione già avviato negli ultimi anni, infatti ci saranno benefici e miglioramenti anche per la manutenzione e gli standard di qualità e sicurezza della rete stradale. Grazie all’ingresso nel Gruppo FS, Anas potrà continuare il percorso di valorizzazione del personale e accelerare il piano di assunzioni già avviato negli anni precedenti infatti la società è alla ricerca di nuovo personale.

Questo l’annuncio con cui l’azienda accoglie i nuovi candidati: “Cerchiamo persone dinamiche, brillanti, con un approccio digitale e aperte al cambiamento per cogliere insieme le sfide del business e centrare gli obiettivi del piano d’impresa”. Per poter partecipare basta inviare la propria candidatura entro il 10 giugno 2018, superare i test online e partecipare al Recruiting day targato FS che si terrà il giorno 27 giugno 2018. Per candidarvi cliccate qui

