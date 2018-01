Anas: 303 nuove assunzioni

A cura di

Attiva da quasi un secolo Anas è la società leader a livello internazionale che progetta, costruisce e manutiene le strade d’Italia. Vanta un patrimonio di oltre 26mila km di strade e autostrade che connettono ogni località del nostro Paese e ne gestisce anche il controllo costante attraverso le 21 sale operative compartimentali, la sala situazioni nazionale e la flotta di oltre mille veicoli dotati di localizzatori satellitari e di telecamere.

Dal 2002 è diventata una società per azioni, ma il socio unico rimane sempre il Ministero dell’Economia quindi Anas è completamente pubblica e per questo riesce a garantire 3 miliardi l’anno per investimenti su tutta la rete stradale e autostradale.

L’azienda è formata da oltre 6 mila vari profili professionali: ingegneri, cantonieri, architetti, etc. Anas è alla ricerca di 303 figure tra le quali operatori specializzati in possesso di licenza media; capo cantonieri e cantonieri apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado;

da assumere con contratto a tempo indeterminato e con apprendistato presso diverse sedi italiane. Per verificare tutte le figure e potersi candidare cliccate qui

