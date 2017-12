Aeronautica Militare: reclutamento 2018 per 800 giovani

A cura di

A fine anno si concentrano i concorsi militari nei vari corpi. Per il 2018 é indetto un bando di reclutamento nell’Aeronautica Militare di 800 volontari, di cui:

a) 765 per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza Armata;

b) 35 per il settore d’impiego «incursori».

Il reclutamento e’ effettuato in un unico blocco, con due distinti incorporamenti, cosi’ suddivisi:

– 1° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di maggio 2018, per i primi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito per «VFP 1 ordinari»;

– 2° incorporamento, previsto orientativamente nel mese di settembre 2018, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito, di cui 365 posti per «VFP 1 ordinari» e 35 per il settore d’impiego «incursori».

La domanda di partecipazione può essere presentata fino al 10 gennaio 2018, per i nati dall’11 dicembre 1992 al 10 gennaio 2000, estremi compresi. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

– cittadinanza italiana;

– godimento dei diritti civili e politici;

– aver compiuto il 18° anno di età;

– aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore).

Per scaricare bando e allegati e inviare la domanda on line potete cliccare qui

