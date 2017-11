Vestager: le multinazionali evadono tasse per 50 miliardi di euro l’anno

(Teleborsa) – Sull’evasione fiscale “la cultura sta cambiando, nelle autorità fiscali e nel business”. Lo assicura la Commissaria europea alla concorrenza, Margrethe Vestager, augurandosi la rapida introduzione di una normativa che preveda l’obbligo per le multinazionali di fornire informazioni pubbliche su quante tasse pagano in ciascun Paese, il cosiddetto country-by-country reporting.

“Mi auguro che i governi nazionali lavorino in Consiglio per trasformare rapidamente questa proposta in legge”, ha dichiarato la Commissaria in occasione del suo intervento alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017-2018 dell’Università Bocconi. “Nella primavera dell’anno scorso abbiamo proposto di introdurre un sistema di reporting pubblico country-by-country. Significherebbe che le multinazionali dovrebbero pubblicare informazioni sulle tasse che pagano in ciascun Paese UE e le attività che hanno lì. Il pubblico potrebbe così vedere da sé se quelle società pagano le tasse dove realizzano i propri profitti”.

“Dobbiamo agire ora”, ha tuonato la Vestager spiegando che “dal 2019 una nuova Direttiva europea anti evasione fiscale chiuderà una serie di scappatoie che le compagnie utilizzano per evadere le tasse”, ben 50 miliardi di euro di tasse l’anno.