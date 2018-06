Transfer pricing: al via la formazione del personale

editato in: da

(Teleborsa) – Inaugurata a Ostia, presso la scuola di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza, la prima edizione del corso di formazione in tema di Transfer pricing: “procedimento per determinare il prezzo appropriato nel trasferimento della proprietà di beni/servizi/intangibili attraverso operazioni infra-gruppo”

Il corso è stato organizzato dal gruppo di lavoro congiunto composto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza. L’iniziativa formativa si pone a valle delle recenti misure introdotte in materia di prezzi di trasferimento e mira a garantire l’uniforme attuazione di tali misure nelle attività di controllo svolte sul territorio e nelle interlocuzioni con le imprese.



In particolare, l’iniziativa formativa, di livello altamente specialistico, si pone l’obiettivo di approfondire le recenti innovazioni introdotte nelle linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento, alla luce dei nuovi standard fiscali internazionali elaborati nell’ambito del progetto “Base Erosion and Profit Shifting” (BEPS) e delle recenti modifiche alla disciplina interna, che hanno formato anche oggetto di consultazione pubblica con gli operatori e le associazioni di categoria interessate.