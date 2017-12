Sulle PMI in arrivo un nuovo balzello da mezzo miliardo di euro

(Teleborsa) – Con l’approvazione della legge delega su “La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza”, saranno circa 133.000 le società a responsabilità limitata (S.r.l.) presenti in Italia che dovranno dotarsi di un organo di controllo collegiale o, in alternativa, di un revisore legale dei conti. Questo nuovo adempimento, secondo una stima realizzata dalla CGIA, costerà a queste piccole imprese almeno mezzo miliardo di euro l’anno.

Secondo la Confederazione questo nuovo balzello che, mediamente, costerà a ciascuna impresa interessata almeno 3.500 euro circa ogni anno, rappresenta un ulteriore danno per le piccole e medie imprese tricolore anche perché è stata rinviata di un anno sia l’entrata in vigore dell’Iri, vale a dire la nuova imposta che avrebbe consentito alle società in nome collettivo di beneficiare di un’aliquota sui redditi del 24%, sia l’abolizione degli studi di settore.

Non solo: in questa legge di Bilancio potrebbero non rientrare l’estensione della cedolare secca agli immobili ad uso strumentale e con ogni probabilità non verrà completata l’attuazione del regime per cassa e non si procederà a confermare l’ecobonus al 65%.

Con la vecchia normativa, in una S.r.l. la nomina dell’organo collegiale di controllo o del revisore dei conti non era sempre obbligatoria. Lo diventava quando era prevista dallo statuto, oppure se si verificavano alcune condizioni. Il vincolo di nomina, ad esempio, scattava nel caso si fossero superati per 2 esercizi consecutivi almeno 2 dei seguenti limiti: quando il totale dell’attivo patrimoniale saliva sopra i 4,4 milioni di euro; allorché i ricavi delle vendite e delle prestazioni superavano gli 8,8 milioni di euro e quando la S.r.l.aveva un numero di dipendenti superiore alle 50 unità.

Ora, con la nuova legge delega, si è stabilito che basta il superamento per 2 esercizi di una sola delle 3 soglie; quelle di natura finanziaria, inoltre, sono state abbassate entrambe a 2 milioni di euro e le S.r.l. interessate, invece, saranno tutte quelle con più di 10 addetti.