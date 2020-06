Proroga tassa rifiuti, il calendario delle nuove scadenze per le grandi città

editato in: da

Dl Rilancio, gli aiuti per le famiglie: detrazioni, congedi, bonus

Nella gran parte dei Comuni italiani, per il pagamento del primo acconto IMU la data resta quella del 16 giugno. Una delle poche città a prorogare il termine degli oneri a suo carico è stata Venezia, che ha rimandato la scadenza di un mese, al 16 luglio. Sono invece numerose le grandi città dello Stivale che hanno optato per far “slittare” più in avanti la scadenza del pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, per via dell’emergenza coronavirus.

Il nodo dei bilanci

Sullo sfondo di queste decisioni c’è certamente la questione della sostenibilità dei bilanci comunali, che rischiano di rimanere a secco alla fine dell’anno. Secondo quanto ha spiegato Alessandro Canelli, delegato Anci alla finanza locale, per ora “i Comuni possono contare su 3 miliardi a ristoro del minor gettito e poco altro su singole voci: a fronte dei 7 miliardi che non incasseranno, secondo stime realistiche”. Così, l’iniezione di almeno altri 3 miliardi promessa dall’Esecutivo dovrà “arrivare entro luglio, fermo restando che l’equilibrio di bilancio dovrà necessariamente slittare al 30 settembre”, afferma Canelli.

Tari 2020, il nuovo calendario delle grandi città

Ma quali città hanno deciso di rimandare la scadenza della Tari e di quanto?