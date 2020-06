PharmaNutra, da Patent Box beneficio fiscale per 3,3 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – PharmaNutra ha siglato in data odierna, l’accordo con l’Agenzia delle Entrate per l’accesso all’agevolazione fiscale concessa dal Patent Box, introdotto con la Legge di stabilità del 2015 per incentivare le proprietà intellettuali.

Tale riduzione è pari al 40% per l’esercizio 2016 e del 50% per il quadriennio 2017-2020 e si riferisce alle imposte sul reddito delle Società (IRES e IRAP). L’accordo siglato oggi riguarda il quinquennio 2016-2020 ed il beneficio fiscale per il Gruppo per il periodo 2016-2019 è attualmente stimato in 3,3 milioni di Euro.

Gli effetti del beneficio saranno riflessi nella relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020. La quantificazione del beneficio fiscale per l’esercizio 2020 avverrà invece in sede di redazione del relativo Bilancio di Esercizio.