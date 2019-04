Pace fiscale, ultimi giorni per la rottamazione

editato in: da

(Teleborsa) – Ultima chiamata per i contribuenti che vogliono mettersi in regola con il Fisco. Martedì 30 aprile è infatti il termine entro il quale è possibile inviare le domande per il “saldo e stralcio” e la “rottamazione-ter”, con cui i contribuenti possono richiedere di beneficiare della riduzione dell’importo dovuto prevista dalla Legge.

In vista di tale scadenza, l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha messo in campo una serie di iniziative sul territorio per garantire adeguata assistenza ai contribuenti.

In particolare, oggi sabato 27 aprile, dalle 8,15 alle 13,15, saranno aperti in via straordinaria gli sportelli nei capoluoghi di provincia e in alcuni Comuni, con esclusione delle operazioni di cassa. In base ai dati aggiornati al 18 aprile, sono quasi 865 mila le domande presentate all’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui circa 725 mila riguardano la cosiddetta rottamazione-ter e 140 mila il “saldo e stralcio”.

Per presentare la domanda non è comunque necessario andare allo sportello, ma si possono utilizzare anche i canali online presenti sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione, con la possibilità di verificare, in modo semplice e veloce, le cartelle che si possono “rottamare” e di inviare le istanze di adesione in qualsiasi momento, inclusi i giorni festivi. Grazie ai servizi online di Agenzia delle entrate-Riscossione, da cui ad oggi è arrivato circa il 50% delle richieste, è possibile presentare la domanda fino alla tarda serata del 30 aprile, quindi anche dopo l’orario di chiusura degli sportelli.