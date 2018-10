Pace fiscale, Salvini: “Andremo fino in fondo”

editato in: da

(Teleborsa) – La Lega andrà fino in fondo sulla pace fiscale. Lo ha assicurato il vice Premier e Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando all’assemblea nazionale di Confimi Industria.

“Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona, non continua a condannarla” ha dichiarato il numero uno del Carroccio, aggiungendo: “Mi dicono non si può fare? Ma volere è potere, quindi noi andremo fino in fondo”.

Il decreto fiscale dovrebbe essere al vaglio del Consiglio dei Ministri convocato per oggi, 15 ottobre, nel pomeriggio.