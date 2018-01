Multe auto, rivoluzione: dal 1 febbraio notifica attraverso PEC

(Teleborsa) –

Imminente novità in materia di notifiche per le multe agli automobilisti. Dal prossimo 1 febbraio le comunicazioni di avvenuta contravvenzione per violazione del codice della strada dovranno avvenire attraverso posta elettronica certificata, la cosiddetta PEC. Gli automobilisti che ne possiedono una riceveranno, infatti, la sanzione dell’infrazione per email. Per gli altri rimarrà in vigore la tradizionale comunicazione postale tramite raccomandata.

La novità, prevista dal Decreto Legge numero 69 del 2013, è appena diventata operativa a seguito dell’emanazione da parte del Ministero dell’Interno del Decreto del 18 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018.

Ma come faranno gli agenti della Polizia stradale e i colleghi delle Polizie locale a conoscere gli indirizzi di posta elettronica degli autori delle infrazioni? In caso di contestazione immediata dovrà essere lo stesso automobilista a comunicare seduta stante il proprio indirizzo PEC. Nelle altre situazioni saranno le Forze dell’ordine a procurarsi gli indirizzi attraverso i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni elettroniche.

Per quanto riguarda i termini di pagamento e impugnazione, la notifica si intenderà spedita “nel momento in cui – come spiega il Decreto – viene generata la ricevuta di accettazione e si riterrà notificata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio PEC”. Da tener presente che entrambi i messaggi sono generati in automatico, indipendentemente, quindi, dal fatto che la email sia stata vista o letta dall’interessato.

L’oggetto della comunicazione elettronica dovrà avere la dicitura “Atto amministrativo relativo ad una sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada” e dovrà includere come allegato la copia del verbale, sottoscritta con firma digitale, e la relazione di notifica.

E’ evidente che occorrerà del tempo perché la novità di notifica entri a regime, dal momento che buona parte degli automobilisti non possiedono neppure una casella di posta elettronica “normale”, figuriamoci la PEC.