Misiani sul decreto fiscale:”Spazio a misure contro evasione fiscale”

(Teleborsa) – Contro la lotta all’evasione si esprime il Viceministro all’economia Antonio Misiani ricordando che nel decreto fiscale ci sarà spazio per misure per il contrasto e per la lotta alla lotta all’evasione, mentre altre saranno “in legge di Bilancio”, che dovrebbe essere esaminata sempre lunedì dal CdM.

Lo stesso Viceministro ribadisce che : “Il secondo step della flat tax” per autonomi e partite Iva, che doveva introdurre una tassazione al 20% per i redditi fino a 100 mila euro “non avrà seguito”, mentre per il sistema già in vigore per i redditi fino a 65 mila euro “stiamo valutando” delle correzioni “per evitare abusi”. Misiani ha poi concluso spiegando che “senza dubbio uno dei temi” è la presenza di altri redditi da lavoro dipendente, che, al momento, non sono sommati.