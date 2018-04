Ministro Padoan incontra il Ministro delle Finanze di Israele, Moshe Kahlon

editato in: da

(Teleborsa) – Confronto sulla situazione economica in Italia e in Israele. E’ stato questo il tema dell’incontro tra il Ministro Padoan che oggi 16 aprile, ha ricevuto al dicastero di via XX settembre, Moshe Kahlon Ministro delle Finanze israeliano.

Kahlon era in missione a Roma per incontri legati all’organizzazione del Giro d’Italia che quest’anno parte, appunto, da Israele.

Padoan ha assicurato la collaborazione a livello tecnico sulle tematiche che più hanno interessato il Ministro di Israele, in particolare quelle relative al sistema fiscale e alla revisione della spesa.