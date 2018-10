Manovra, da banche e assicurazioni coperture per oltre 4 miliardi di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Flat tax ma non per tutti. Almeno, non per banche e assicurazioni, che contribuiranno alle coperture delle misure previste nella Manovraper circa 4 miliardi di euro.

Nel documento programmatico di bilancio approvato dal CdM lo scorso 15 ottobre è stato calcolato che la stretta fiscale sulle banche porterà nelle casse dello Stato circa 3,3 miliardi di euro, quella sulle assicurazioni circa 900 milioni di euro.

In particolare, per le banche è stata rinviata al 2026 la possibilità di dedurre il 10% di svalutazioni e perdite sui crediti ai fini di Ires e Irap. La riduzione del valore dei crediti e di altre attività legata ai nupvi principi contabili IFRS9 sarà inoltre spalmata in 10 anni.

Secondo fonti interne a Palazzo Chigi, inoltre, gli interessi passivi deducibili saranno pari all’86% del totale e non più il 100%.

Le compagnie assicurative subiranno invece un aumento al 75% (dal precedente 59%) dell’aliquota sul”acconto dei premi incassati. Tale aliquota salirà al 90% nel 2020 e al 100% l’anno successivo.

La bozza del documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e il testo completo sarà presentato al Parlamento italiano entro sabato.