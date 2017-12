Italia, Confindustria ottimista ma avverte: “Paese al bivio...

(Teleborsa) – Si rafforza il recupero dell’economia italiana. Lo rivela il Centro Studi di Confindustria, negli ultimi Scenari Economici.

Secondo gli industriali, la prova della crescita arriva dal PIL italiano confermato in salita all’1,5% nel 2017 e rivisto al rialzo dall’1,3% all’1,5% nel 2018. Rallentamento all’orizzonte invece, nel 2019 quando l’economia salirà dell’1,2%.

Buone notizie che vengono mitigate dal fatto che “resta ampia la distanza dal picco pre-crisi”.

Il capo economista di Viale dell’Astronomia Luca Paolazzi spiega che “l’espansione globale prosegue alla velocità più alta dal 2010 e non vediamo rischi se non una guerra con la Corea del Nord o in Medio Oriente. Una ripresa trainata da investimenti e commercio. L’Italia è pienamente agganciata a questa ripresa”.

Secondo Paolazzi, il mercato del lavoro “non è la Cenerentola della ripresa”.

Non poteva mancare un accenno alle prossime elezioni politiche che rappresenteranno un bivio per la Nazione.

L’andata alle urne degli italiani “si presenta come un test molto rilevante e – avverte Confindustria – disegna per il Paese una biforcazione tra il proseguire il lungo cammino delle riforme o non far nulla (che, in termini relativi, vuol dire arretrare), se non proprio tornare indietro”.

Sul capitolo conti pubblici, l’Italia procede sul lungo il sentiero del risanamento. Il deficit pubblico scenderà quest’anno al 2,1% del PIL, dal 2,5%, e all’1,7% nel 2018. Risalirà, invece, all’1,9% nel 2019. Il Centro Studi di Confindustria spiega che le previsioni includono la Manovra di bilancio 2018 ed escludono le clausole di salvaguardia per il 2019. Scenderà il rapporto tra debito pubblico e PIL: 131,6% quest’anno (132% nel 2016), 130,5% nel 2018 e 129,6% nel 2019. La composizione della Manovra economica “sostiene la crescita”. Ma sarà compito della prossima legislatura “accelerare sulla strada delle riforme, per accrescere il potenziale di crescita del Paese e accelerare il rientro del debito pubblico”.

Prevista in discesa la pressione fiscale. Secondo gli industriali questa si attesterà al 42,4% del PIL nel 2017 (42,7% nel 2016), al 42,1% nel 2018 e al 41,7% nel 2019.