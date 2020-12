Italgas, ammessa al regime fiscale di adempimento collaborativo

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas e la controllata Italgas Reti sono state ammesse dall’Agenzia delle Entrate al regime di adempimento collaborativo (cooperative compliance), istituito al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione con l’Amministrazione finanziaria basate sul reciproco affidamento.

L’ammissione a tale regime – si legge in una nota – “presuppone un adeguato sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, intesi quali rischi di operare in violazione di norme di natura tributaria o in contrasto con i principi e le finalità dell’ordinamento tributario”. L’adesione al regime di adempimento collaborativo è volta a ridurre il livello di incertezza sulle questioni di carattere fiscale, favorendo la prevenzione dell’insorgere di controversie, mediante la preventiva interlocuzione sulle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali. Con i provvedimenti di ammissione emessi in data odierna, i cui effetti decorrono dall’anno 2019, è stata disposta dall’Agenzia delle Entrate la pubblicazione della iscrizione di Italgas e Italgas Reti nell’elenco delle società che operano nel contesto di tale regime di collaborazione e trasparenza con l’Autorità fiscale italiana.

“L’ammissione alla cooperative compliance – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas Paolo Gallo – rappresenta il riconoscimento della costante attenzione che Italgas dedica al miglioramento dei processi e del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in coerenza con i principi etici a cui e’ ispirata la gestione dell’impresa, nella consapevolezza del ruolo economico e sociale che le Società del gruppo svolgono”.