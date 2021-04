Invio cartelle, verso nuovo stop: ipotesi proroga

editato in: da

(Teleborsa) – Nuova proroga in arrivo per l‘invio delle cartelle esattoriali. L’intenzione del Governo, infatti, è di prolungare di ancora un mese il blocco, stabilito dal vecchio decreto Sostegni, in scadenza questo fine settimana. Il nuovo rinvio dovrà poi essere approvato dal Consiglio dei ministri e potrebbe (ma non è detto) essere formalizzato all’interno del Decreto imprese. Il provvedimento dovrebbe essere varato entro la prossima settimana.



Secondo l’ipotesi attualmente al vaglio si lavora a una ripresa graduale da inizio giugno, tenendo conto di chi ha avuto più difficoltà per il Covid. Ma i dettagli sarebbero ancora oggetto di confronto all’interno della maggioranza e non si esclude un provvedimento ad hoc se non si dovesse riuscire a chiudere in tempo l’intero dl imprese.

“Lavoro costantemente con Durigon su cose serie come le cartelle esattoriali, ci sono 30 milioni di cartelle esattoriali che rischiano di partire da domani, sarebbe un massacro. Stiamo lavorando notte e giorno, e conto di essere arrivato al risultato finale, per rinviarne la partenza”, ha detto il leder della Lega Matteo Salvini a Radio Capital. “Il nostro obiettivo è la rottamazione delle cartelle più vecchie e per chi era in difficoltà economica già prima del Covid il saldo e stralcio”, ha spiegato.