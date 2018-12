Il TAX Day è arrivato: oggi ultimo appuntamento con IMU, TASI e&...

editato in: da

(Teleborsa) Scade oggi il termine per il pagamento di IMU e TASI, ultimo appuntamento dell’anno con i tributi comunali sugli immobili.

Per il saldo, il calcolo è più semplice poiché in sede di acconto erano già note le aliquote 2016.

Secondo quanto calcolato dal Centro Studi ImpresaLavoro, nel 2016, le tasse sugli immobili hanno raggiunto i 49,1 miliardi di euro, 11,4 miliardi in più rispetto al 2011. Nel 2015, il gettito complessivo sugli immobili aveva raggiunto un livello record di 52,3 miliardi di euro.

Insieme ai cittadini sono chiamati in cassa anche professionisti e imprenditori. Otre alle imposte sulla casa, scade, infatti, oggi il termine per versare le ritenute Irpef e i contributi previdenziali dei dipendenti e dei collaboratori. Inoltre, coloro che hanno optato per il pagamento su base mensile dell’IVA dovranno versare all’erario quella riferita al mese di novembre.

Un recente studio della CGIA, ha mostrato che negli ultimi anni abbiamo versato 30 miliardi in più in tasse all’erario e agli enti locali tra il 2010 e il 2015. Se al netto del bonus degli 80 euro in termini percentuali l’incremento di quelle confluite allo Stato centrale (IRPEF, IRES, IVA, etc.) è stato del 6,3% (+22,3 miliardi in termini assoluti), quelle locali (ICI-IMU, TASI, addizionali Irpef, Irap, etc.) sono aumentate di più: precisamente dell’8,1% (+7,8 miliardi di euro).

Solo il 14 % della tredicesima rimarrà in tasca. Le tredicesime serviranno per la maggior parte a pagare tasse e bollette, anche se pare che quest’anno saranno più ricche, l’1,5% in più del 2015. A fare i conti su come andrà la spesa della tredicesima mensilità è stato il 25esimo rapporto di Adusbef e Federconsumatori. Secondo i consumatori, tra casa, bollette, assicurazioni, rate del mutuo, agli italiani resteranno appena 5,1 miliardi di tredicesime su un totale di circa 35 miliardi (il 14,8%) da utilizzare per acquistare regali di Natale, per i viaggi, per il cenone, o anche semplicemente per cercare di mettere qualcosa da parte.

