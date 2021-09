Guerra, ripresa riscossione graduale: entro l’anno 4 milioni atti

editato in: da

(Teleborsa) – La ripresa della riscossione sarà graduale e delle 25 milioni di cartelle accumulate ne verranno inviate circa 4 milioni entro il 2021. Lo ha spiegato la sottosegretaria all’economia, Maria Cecilia Guerra, intervistata a RaiNews24.



“Il periodo che abbiamo attraversato di sospensione delle attività di riscossione è stato molto lungo quindi si sono accumulati 25 milioni di atti – ha detto – Non verranno ovviamente inviati in un giorno solo. Ci sarà uno scaglionamento a partire da quelli che hanno atteso da più tempo e quindi da qui a fine anno possiamo pensare all’invio di circa 4 milioni di atti che possono riguardare importi di misura molto diversa, dalla multa stradale all’accertamento fiscale che ha portato ad un debito piu’ elevato. Verrà ripresa anche l’attività di riscossione ordinaria”.

Guerra ha anche detto che “è in cantiere, e ormai in dirittura d’arrivo, la definizione di una proposta da parte del Governo di una legge delega per rivedere sia il sistema fiscale che il sistema della riscossione per renderlo più efficiente che dovrebbe essere licenziata dall’esecutivo entro settembre”.

“Dal punto di vista tecnico i lavori sono molto avanzati – ha aggiunto – ora c’è la necessità di un confronto politico perchè, ricordiamoci, sul fisco le opinioni dei partiti che compongono la maggioranza sono significativamente diverse”.